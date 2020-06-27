Almanya'da ırkçılık mağduru avukat Kaplan, ırkçılıkla suçlanan zanlıyı savunuyor

KÖLN (AA) - MESUT ZEYREK - Almanya'da 8'i Türk 10 kişiyi öldüren Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü davasında kurban ailelerin avukatlarından olan ve aşırı sağcılardan ölüm tehdidi alan avukat Mustafa Kaplan, Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke’nin katil zanlısı olan ve ırkçılıkla suçlanan Stephan Ernst’i savunmaya başladı.

İşlediği suça ve siyasi görüşüne bakılmaksızın hukukun üstünlüğü gereği herkesin en iyi şekilde savunulma hakkı olduğunu söyleyen Kaplan, 16 Haziran Salı günü Frankfurt Yüksek Eyalet Mahkemesinde başlayan dava ile ilgili, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Alman komedyen Jan Böhmermann’a karşı açtığı davada avukatlığını da yapan Köln Barosu avukatlarından Kaplan, teklifin Ernst'ten geldiğini ve kendisiyle görüştükten sonra davayı kabul etmeye karar verdiğini söyledi.

- "Herkes hukuk önünde eşittir"

Irkçıların hedefi olmasına rağmen, ırkçılıkla suçlanan bir kişiyi savunan Kaplan, "Roma'da adaleti temsil eden Justitia'nın gözleri bağlıdır, bu hukuk ve adaletin kişilerin kimliğine bakmadan tarafsız olması gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır. Her sanık zengin, fakir, siyah, beyaz, politik görüşü ve dinine bakılmaksızın hukuk önünde eşittir ve herkes mümkün olan en iyi savunmayı hak eder. Bu hukukun üstünlüğü ilkesidir. Bu nedenle müvekkilimin siyasi görüşünün ne olduğu benim için önemli değil." dedi.

Müvekkili ile ilk kez görüşmesine de değinen ve ceza hukukunda uzman olan avukat Kaplan, "Bana medyadan büyük ceza yargılarında görev aldığımı öğrendiğini söyledi. Bu yüzden beni avukatı olarak istiyordu. Samimi bir konuşmamız oldu, tavsiyelerimi yerine getirdikten sonra görevi kabul ettim." ifadesini kullandı.

Aşırı sağcılıkla suçlanan Ernst’in avukatı olduğunu öğrenen bazı meslektaşlarının ve arkadaşlarının şaşırdığını aktaran Kaplan, "Ancak çevremdekiler benim bir sahne avukatı olmadığımı biliyorlar ve yardıma ihtiyacı olan herkese yardım edebileceğimi anlıyorlar. Beni eleştirmediler. İnsanlar beni eleştirseydi bile bu, vereceğim karar üzerinde yine etkili olmazdı." dedi.