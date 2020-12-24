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Aktüel Almanya'da ilk kez mutasyona uğramış koronavirüs vakası tespit edildi
Aktüel

Almanya'da ilk kez mutasyona uğramış koronavirüs vakası tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-12-24 19:31:01 -
Almanya'da ilk kez mutasyona uğramış koronavirüs vakası tespit edildi

BERLİN (AA) - İngiltere'de tespit edilen yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan türüne Almanya'da da rastlandığı bildirildi.

Baden Württemberg Eyaleti Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada Kovid-19'un mutasyona uğramış türünün 20 Aralık'ta İngiltere'den gelen bir kadında tespit edildiği ve bunun Almanya'da bilinen ilk vaka olduğu ifade edildi.

Açıklamada söz konusu kişiye ülkeye girişinde ve ertesi gün testler yapıldığı ve şu anda akrabalarının yanında karantinada bulunduğu aktarıldı.


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