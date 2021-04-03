Almanya'da ilginç görüntüler! Direk dikerek anlattılar

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını şu ana kadar dünya üzerindeki 130 milyon kişide görüldü. Salgına yakalanan 74 milyon kişi iyileşirken, çoğu ileri yaşta olmak üzere toplamda 2,84 milyon insan hayatını kaybetti. Virüs sonrası dünyanın birçok ülkesinde benzer tedbirler alınarak Kovid-19'un daha fazla yayılması engellenmeye çalışılıyor. Koronavirüsün dünya üzerindeki etkisi giderek artarken, Almanya'da ise salgına ilişkin ilginç bir video çekildi.

Direk dikip anlattılar

Almanya'da çekilen ve sosyal medyada paylaşılan bir videoda, bir takım insanlar bir direk ile koronavirüs detaylarını anlattı. Almanya'nın 83 milyonluk nüfusunu belirtmek için 8 metre 30 cm uzunluğunda direk dikilirken, direğin her 1 milimetresinin 10 bin kişiyi temsil ettiği belirtildi. Koronavirüs nedeniyle ölen insanların sadece 4 milimetre olduğu yani 40 bin kişi olduğu belirtilen videoda, koronavirüsün aslında bir salgın olmadığı, kasten insanlara korku enpoze edildiği iddia edildi.