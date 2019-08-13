Almanya'da İki Türk Kadına Irkçı Saldırı Berlin'de, iki Türk kadının, kendi aralarında Türkçe konuştukları için saldırıya maruz kaldı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de, iki Türk kadının, kendi aralarında Türkçe konuştukları gerekçesiyle ırkçı bir saldırıya maruz kaldıkları açıklandı. Alman polisinin yaptığı açıklamaya göre, önceki akşam Wittenau Tren İstasyonu'nda bankta bebekleriyle oturan iki Türk anneye saldıran kişinin gözaltına alındı. Söz konusu şahsın, Türk kadınlardan Almanca konuşmalarını istediği ve fiili müdahalede bulunduğu kaydedildi. 37 yaşındaki saldırganın çevredeki insanlar tarafından yakalanıp polise teslim edildiği duyuruldu. Saldırgan hakkında, ırkçı saldırı nedeniyle "taciz" ve "adam yaralamaya teşebbüsten" soruşturma açıldığı bildirildi.

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