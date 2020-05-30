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Aktüel

Almanya'da Hristiyan Birlik partilerinin sözcülüğüne Bülend Ürük getirildi

Yeniakit Publisher
2020-05-30 01:43:04 -
Almanya'da Hristiyan Birlik partilerinin sözcülüğüne Bülend Ürük getirildi

BERLİN (AA) - Almanya'da Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) Federal Meclis (Bundestag) Grubu sözcülüğüne gazeteci Bülend Ürük getirildi.

Birlik partilerine yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, Bülend Ürük 1 Temmuz'dan itibaren Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birlik partilerinin (CSU) meclis grubunun sözcülüğü ve aynı zamanda iletişim ofisi yöneticiliğine getirildi.

Ürük'ün bu göreve getirildiği bilgisi CDU/CSU Meclis Grup Başkanı Ralph Brinkhaus'un milletvekillerine gönderdiği mektupla ortaya çıktı.

Brinkhaus'u mektubunda halihazırda CDU Genel Sekreteri Paul Ziemiak’ın sözcülüğünü yürüten Bülend Ürük'ün CDU/CSU’nun parlamentodaki iletişim ofisini yöneteceği bildirdiği ve buna imkan veren Ziemiak'a teşekkür ettiği öğrenildi.

Ürük, daha önce Almanya'da medya sektöründeki gelişmeleri ileten kress.de adlı internet sitesinin genel yayın yönetmenliğini yapmıştı.


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