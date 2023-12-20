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Dünya Almanya'da herkesi sarsan trajedi: Ülkenin maalesef sadece yüzde 17'si ülkelerini savunmaya hazır!
Dünya

Almanya'da herkesi sarsan trajedi: Ülkenin maalesef sadece yüzde 17'si ülkelerini savunmaya hazır!

Yeniakit Publisher
2023-12-20 20:30:00 - 2023-12-20 20:48:30
Almanya'da herkesi sarsan trajedi: Ülkenin maalesef sadece yüzde 17'si ülkelerini savunmaya hazır!

Almanlar ülkelerini savunmaya hazır mı? Stern dergisinin 15-16 Kasım'da Forsa araştırma şirketine yaptırdığı anket, Alman halkının sadece yüzde 17'sinin ülkelerini savunmaya hazır olduğunu yazdı!

Almanya'da halkın sadece yüzde 17'sinin ülkelerini savunmaya hazır olduğu tespit edildi.

Stern dergisinin 15-16 Kasım'da Forsa araştırma şirketine yaptırdığı anket, Alman halkının sadece yüzde 17'sinin ülkelerini savunmaya hazır olduğunu, yüzde 61'inin ülkeyi kesinlikle veya muhtemelen savunmayacağını ortaya koydu.

Ankete katılanların yüzde 40'ı ise ülkelerini kesinlikle savunmayacaklarını bildirdi. Bu oranın, Mayıs 2022'de yapılan aynı anketin sonucundan iki katı yüksek olması dikkati çekti.

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