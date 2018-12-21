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Almanya'da göçmen gençlere iş yok!

Merkezi Köln’de bulunan Alman Ekonomi Enstitüsü’nün hazırladığı bir rapor, Almanya’da göçmenlerin çocuklarının yetişkin çağa geldiklerinde, iş bulma ve gelir açısından diğer yaşıtlarına göre daha dezavantajlı durumda olduğunu ortaya koydu.

21 Aralık 2018 Cuma 13:08
Almanya'da göçmen gençlere iş yok!

Merkezi Köln’de bulunan Alman Ekonomi Enstitüsü’nün hazırladığı bir rapor, Almanya’da göçmenlerin çocuklarının yetişkin çağa geldiklerinde, iş bulma ve gelir açısından diğer yaşıtlarına göre daha dezavantajlı durumda olduğunu ortaya koydu.

2017 verilerinin değerlendirildiği rapora göre; 25-44 yaş grubundaki göçmen kökenliler arasında çalışanların oranı yüzde 72,3 olarak kayıtlara geçerken, bu oran, aynı yaş grubunda yer alan göçmen kökenli olmayanlar arasında yüzde 87,2 çıktı. Raporda, geliri yoksulluk sınırının altında olan göçmen kökenlilerin oranının diğerlerinin iki katı olduğu tespiti de yapıldı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 13:08
  1. Almanya
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