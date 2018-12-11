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Almanya'da Frank Ribery depremi

Alman devi Bayern Münih'te forma giyen Fransız yıldız oyuncu Frank Ribery, sezon sonu takımdan ayrılacak.

11 Aralık 2018 Salı 22:18
Almanya'da Frank Ribery depremi

Bayern Münih Menajeri Hasan Salihamidzic, Frank Ribery'nin, takımda son sezonu olacağını düşündüğünü söyledi. Salihamidzic, yaptığı açıklamada, 35 yaşındaki Frank Ribery'nin sahada sorumluluk üstlendiğini ve takımın önemli oyuncularından olduğunu belirtti.

Bayern Münih'te değişim yılının yaşandığına işaret eden Salihamidzic, Ribery'nin, takımda son sezonu olup olmadığına ilişkin bir soruya "Başkan bunu söyledi ve öyle olacağını da düşünüyorum." cevabını verdi.

"Başkan ile görüştüm"

Salihamidzic, bu konuyu, Bayern Münih Yönetim Kurulu Başkanı Karl-Heinz Rummenigge ve Başkan Uli Hoeness ile konuştuğunu kaydetti. Fransız futbolcuya, kariyerini sonlandırdıktan sonra kulüpte başka bir görevin de verilebileceğini ifade eden Salihamidzic, "Her şeyi konuşabiliriz. Kulüpte bir dönemi şekillendirdi. Arjen Robben gibi büyük bir oyuncu." değerlendirmesinde bulundu.

Robben ile de yollar ayırılıyor

Ribery, 2007'den beri Bayern Münih formasını giyiyor. Bu arada, Hollandalı futbolcu Arjen Robben de bu sezon sonunda Bayern Münih'ten ayrılacağını açıklamıştı.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 22:18
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