Almanya'da doktor oldu! Müslüman bir ülkede başörtüsü taktığımız için okuyamadık

1997-1998 eğitim-öğretim yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanan Arzu Tatlı, o günleri hiç unutamadığını belirterek "İkna odasına alındığımda karşımda oturan kadın, böyle okuyamayacağımı söyledi. İlk başta güzel konuşuyorlar, 'Canım kızım, güzel kızım, çok akıllısın, çok güzel bir bölüm kazandın, gerekirse sana burs veririz, seni kurtaracağız bu eziyetten, başörtünü aç, üniversiteye kaydını yapalım' diyorlardı. Başörtülü devam etmek istediğimde çok değiştiler, 'Seni değil bu üniversitede, bu ülkede barındırmayacağız. Sana bu hayatı dar edeceğiz, bundan sonrası senin için karanlık' diyerek azarladılar. Mahkemelerde, başörtüsü takıp halkı kin ve bölücülüğe teşvik etmek suçundan yargılandım. Okumak için Almanya’ya gittiğimde bize, 'Neden geldiniz' dediler. Müslüman bir ülkede başörtüsünden dolayı okumaya devam edemedik' demeye utandık. 'Böyle olması gerekiyordu' dedik" dedi.