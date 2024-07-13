Almanya’da Diyanet İşleri Başkanlığına yönelik baskının arkasındaki FETÖ izi ifşa oldu

FETÖ'cü dernek yetkilileri, hutbenin Almanya Ceza Kanunu’nun 130. maddesi kapsamında nefret suçu oluşturduğu iddiasını atarak halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu teşkil ettiğini ileri sürdü. Dernek, bu tür nefret söylemlerine karşı Almanya’da hukukun üstünlüğünü ve ‘toplumsal barışı’ korumak adına mücadelesini sürdüreceğini ifade ederek Türk toplumunun temel bileşenlerinden olan Diyanet İşleri Başkanlığını resmen Almanya'ya şikayet etti.

Hutbede herhangi bir şahsın hedef alınmamasıyla birlikte "FETÖ" ve "Hain Darbe" girişimiyle ilgili birtakım yazıların olmasının nefret suçu kapsamında olmamasına rağmen Diyanet tarafından okutulan hutbede, FETÖ mensuplarına yönelik düşmanlık içeren ifadeler kullanıldığı ve bu söylemlerin Almanya’da yaşayan binlerce FETÖ mensubunu hedef aldığı algısı yaratıldı.

FETÖ'nün Weltanwälte Derneği adına yapılan hain açıklamada şunlar kaydedildi: “Bu tür nefret söylemleri, Almanya’da barış ve huzur içinde yaşayan Gülen Hareketi mensuplarını tehlikeye atmakta ve toplumsal barışı zedelemektedir. DİTİB’in bu hutbesi, Alman demokrasisine ve toplumuna zarar vermektedir. Almanya Ceza Kanunu’nun 130. maddesi gereğince bu tür söylemler açıkça suç teşkil etmektedir. Dernek olarak bu konuda gerekli hukuki adımları attık ve suç duyurusunda bulunduk.”

İşte o suçlanan Cuma hutbesinin tam metni

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