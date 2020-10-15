Almanya'da DİTİB camisine kundaklama girişimi

Caminin ana giriş kapısı, sabah saat 02.00 sıralarında camiye gelen saldırganlar tarafından ateşe verildi.

Saldırı sonucunda camide maddi hasar meydana geldi.

Itzehoe DİTİB Ulu Cami Derneği Başkanı Kenan Karagöl, olay yerinde kapıya asılan duyuru kağıtlarının tutuşturulduğunu ve yangının büyümeden söndürüldüğünü söyledi.

Sabah saat 06.15'te camiye gelen ve polise bilgi veren cemaat ve din görevlisinin camiye yönelik kundaklama girişiminin fark edildiğini belirten Karagöl, polisin olay yerine gelerek adli soruşturma yürüttüğünü belirtti.

Mart 2018'de cami konutuna bir saldırı daha olduğunu hatırlatan Karagöl, “Saldırıdan dolayı endişeliyiz. Saldırıları şiddetle kınıyor ve faillerin bir an önce bulunmasını istiyoruz. " dedi.

Güvenlik kameralarının görüş alanına girmeyen saldırıda, saldırgan veya saldırganların polis tarafından kimliklerinin tespit etme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.