Yüksek enflasyon gibi ekonomik sıkıntılar Almanların tatil planlarını etkilemedi. Önümüzdeki hafta Berlin'de başlayacak dünyanın en büyük turizm fuarı ITB öncesinde yapılan bir araştırma, Almanların yüzde 73'ünün bu yıl tatil planladığını ortaya koydu.

Tatil ve Seyahat Araştırma Birliğinin (FUR) 12 bin kişiyle yaptığı anketlere dayanan araştırmaya göre, tatile çıkacakların yüzde 41'i nereye gideceğine kararını vermiş durumda. Yüzde 32'lik kesim ise henüz planlama aşamasında.

TÜRKİYE İKİNCİ SIRADA

Almanya'da tatil seyahatlerine talep konusunda en kapsamlı araştırma olma özelliği taşıyan FUR araştırmasına göre bu yılki tatil destinasyonlarında İspanya başı çekiyor. Ankete katılan Almanların yüzde 14,4'ü tatilini İspanya'da geçirmeyi planlarken Türkiye ve İtalya yüzde 8,2'lik oranla ikinci sırayı paylaşıyor. Türkiye'ye gitmeyi planlayanların oranında geçen yılki ankete göre yüzde 0,3 ile hafif bir artış var. Almanların tatil planladığı ülkeler sıralamasında Türkiye ve İtalya'yı yüzde 4,5 ile Hırvatistan ve yüzde 4,2 ile Yunanistan izliyor.

YURT DIŞINA GÜÇLÜ TALEP

Tatil planlarında yurt dışı eğilimi güçlenerek sürüyor. Tatillerin yüzde 78'i yurt dışındaki ülkelere planlanırken yüzde 22'lik kesim Almanya içinde tatil planladığını bildirdi. Uzak mesafe seyahatlerinin pazar payı da yüzde 9'a çıkarak tüm zamanların en yüksek oranına ulaştı.

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Tatil nedenleri arasında ise yüzde 68 ile "gündelik hayattan uzaklaşmak", yüzde 65 ile "dinlenme, eğlenme", yüzde 64 ile "yeni enerji toplama" ve yine yüzde 64 ile "güneş, deniz" öne çıktı.

Araştırmada, yılda en az bir kez beş günün üstünde tatil yapmanın pek çok kişi için yaşamın bir parçası olduğu, ekonomik sıkıntılar olduğunda başka yerlerden tasarrufun tercih edildiği kaydedildi.

Ankete katılanların yüzde 43'ü 2024'teki tatile bir önceki yıl kadar para ayırmayı düşündüğünü belirtirken, yüzde 36'lık kesim ne kadar para ayırabileceğini henüz bilmediğini kaydetti. Yüzde 15'lik kesim 2023'e göre daha fazla, yüzde 7'lik kesim ise daha az para ayırabileceğini düşünüyor.

2023'TE TATİLE 87 MİLYAR EURO HARCANDI

2023'te Almanların yüzde 77'si, yani yaklaşık 55 milyon kişi tatil için en az beş gün ayırdı. Geçen yıl, tatil harcamalarındaki artış eğilimi devam ederek 87 milyar euro ile rekor kırdı. 2022'de 67 milyon olan tatil seyahatlerinin sayısı 2023'te 65 milyona düştü.

İki ila dört günlük kısa tatil seyahatlerinin sayısı ise 74 milyon olarak kaydedildi, kısa tatillere 27 milyar euro harcandı. 2019'da 12,4 gün, 2022'de 12,6 gün olan ortalama tatil süresi 2023'te 13,1 güne yükseldi.

Tatil rezervasyonlarında internetin payı da artmayı sürdürdü. Geçen yıl rezervasyonların ve tatille bağlantılı hizmetlerin yüzde 51'i internet üzerinden gerçekleştirildi.