Almanya’da darbeciler hâkim karşısına çıktı
Almanya'da darbe planı yaptıkları ve terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla Aralık 2022'de düzenlenen operasyonda yakalanan "İmparatorluk Vatandaşları" örgütünün elebaşları oldukları öne sürülen 9 sanığın yargılanmasına Frankfurt'ta başlandı. Federal Savcılık, bu kişilerin özgür demokratik temel düzeni reddedip ülke yöneticilerini şiddet yoluyla devirmeyi planladıklarını iddia ediyor.
Almanya'da darbe planı yaptıkları ve terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla Aralık 2022'de düzenlenen operasyonda yakalanan "İmparatorluk Vatandaşları" örgütünün elebaşları oldukları öne sürülen 9 sanığın yargılanmasına Frankfurt'ta başlandı. Federal Savcılık, bu kişilerin özgür demokratik temel düzeni reddedip ülke yöneticilerini şiddet yoluyla devirmeyi planladıklarını öne sürüyor.