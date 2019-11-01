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Dünya

Almanya'da camiye iğrenç saldırı! Kapılara pislik sürüp kaçtılar

Almanya'da aşırı sağ yine İslam'ı ve Müslümanları hedef aldı. İslam düşmanı ırkçılar, cami kapısına dışkı sürüp kaçtı.

2019-11-01 09:16:00 -
Almanya'da camiye iğrenç saldırı! Kapılara pislik sürüp kaçtılar

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Wassenberg Selimiye Camii'ne ikindi namazının ardından yerel saatle 16.00 sularında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce düzenlenen saldırıda ibadethanenin kadın ve erkek giriş kapısına dışkı sürüldü.

Olayın cemaat tarafından yaklaşık yarım saat sonra fark edilmesiyle konu polise bildirildi.

Wassenberg Selimiye Camisi Dernek Başkanı Süleyman Börek, daha önce de camilerine saldırı yapıldığını belirterek saldırgan ya da saldırganların bir an önce yakalanarak adalete teslim edilmesini istedi.

Camide incelemede bulunan polis soruşturma başlattı.

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Yorumlar

Ali Karakeseli

Nereden belli, belki bazı kişiler üşenip teyemmüm abdesti almıştır. Hani temizliyor ya.
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emekli çavuş

BU NEYDUYU BELİRSİZLER KADAR VAHŞI VE İĞRENÇ BİR TOPLUM VARMI..?LAĞIM FARELERİ NASILSA..BUNLARDA.AYNI BÖYLE....AYNI SALDIRIYI KİLİSEYE BİZ YAPSAK AĞIZLARINDAKİ SALYA KÖPÜRE KÖPÜRE..ORTALIĞI AYAĞA KALDIRIRLAR..
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