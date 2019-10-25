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Almanya'da büyük rezalet! Terör yandaşları Türklere saldırdı

Terör örgütü PKK/PYD yandaşları, Frankfurt Havalimanı'nda Türklere saldırdı. Taşkınlık çıkartan terör yandaşları Chemnitz kentindeki Hristiyan Demokrat Birliği parti binasını da işgal etti.

25 Ekim 2019 Cuma 20:08
Almanya'da büyük rezalet! Terör yandaşları Türklere saldırdı

Almanya'da terör örgütü PKK/PYD yandaşları, Frankfurt Havalimanı'nda Türklere saldırdı, Chemnitz kentinde de Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) parti binasını işgal etti. Frankfurt Havalimanı'nda gösteri yapıp, Türk Hava Yolları (THY) işlem gişesini işgal eden terör örgütü yandaşları, kendilerine tepki gösteren Türk yolculara saldırdı.

Eski Avrupa Parlamentosu Milletvekili Ozan Ceyhun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, terör yandaşlarının saldırılarına tepki gösterdi.

Havaalanı polisinin tavrını da eleştiren Ceyhun, "PKK ve SDG terör örgütleri mensupları, Frankfurt Havalimanı'nda THY online işlem gişelerini bastı. Polis sadece seyrediyor. Terör propagandası ne zamandır serbest?" ifadelerini kullandı.

Öte yandan terör örgütü yandaşları, Chemnitz CDU binasına baskın düzenleyerek yaklaşık 3 saat burayı işgal etti..

Terör örgütünü simgeleyen paçavralar ve siyah maskelerle yüzlerini kapatan yaklaşık 15 kişi, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütlerine yönelik düzenlediği operasyonu ve Almanya'nın dış siyasetteki tutumunu eleştirdi.

Bisiklet zincirleriyle kendilerini zincirleyen ve terör örgütü lehine sloganlar atan işgalciler, yaklaşık 3 saatlik işgalin ardından polis müdahalesiyle binadan çıkarıldı.

Binanın camından terör örgütünü öven sloganlar atan işgalcileri desteklemek amacıyla bina çevresinde küçük bir grubun da toplandığı kaydedildi.

 

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Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 20:08
  1. Almanya
  2. PKK
  3. YPG
  4. SDG
  5. Türkiye
  6. Suriye

YORUM YAZ

  • A gozA goz4 sa önce
     mazlum oldukça üstünden inmezler
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 5 sa önce
    AlmanPolisleri de, Mal Mal Bakıyor. 
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 5 sa önce
    CHP, Kıvırmakta Asenayı Bile Geçti. Hiç Şüphesiz ki. Ayrıca Eli Silahlı Parti, Olmaz Asla. 
  • Osmanlı Osmanlı 6 sa önce
    Demekki biz daha havalara girdiğimiz gibi büyük Devlet olamamışık , bir Devlet dış ülkelerdeki vatandaşlarını koruyamıyorsa zayıflığını gösterir , aynı olayları İsrail veya Alman vatandaşlarına yapılsın bakalım nasıl muhtıra veriyorlar , öyle kapıları açarım nakaratını Avrupalılar yemiyor .
  • ........7 sa önce
    Kuduruk kafirler....

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