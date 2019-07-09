Almanya'da bomba alarmı! Diyanet merkezi boşaltıldı Almanya'nın Köln kentinde bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Genel Merkezi, yapılan bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Volsfront adlı aşırı sağcı bir örgütten DİTİB'in elektronik posta adresine gelen ve bomba ihbarı içeren yazı polise iletildi. Polis, güvenlik amacıyla Köln Merkez Camisi'nin de içinde bulunduğu DİTİB Genel Merkezini tahliye ederek, bölgeyi kordon altına aldı. DİTİB'in bulunduğu Ehrenfeld semtindeki caddeler trafiğe kapatılırken, bölgedeki tren ve tramvay seferleri de durduruldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.