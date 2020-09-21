Almanya’da bir Türk en zenginler listesinde!

Almanya, ülkenin en zengin isimlerini açıkladı. Düzenlenen “En Zengin Almanlar” listesinin en başında 41.8 milyar avroluk servetiyle süpermarket zincirleri Lidl ve Kaufland'ın kurucusu 80 yaşındaki Dieter Schwarz yer alıyor. Aynı listede 3.9 milyarla koronavirüs aşısı geliştiren BioNTech CEO'su ve kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin 93'üncü sırada yer aldı. ​

Reimann ailesi (Coty, Jacobs Douwe Egberts), 21.45 milyar Euro ile ikinci sırada yer alırken Wolfgang Porsche ailesi de (Porsche, VW) 20 milyar Euro ile üçüncü sırada yer aldı.