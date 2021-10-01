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Dünya Almanya'da bir MİT mensubu tutuklandı iddiası! FETÖ'cülerden bilgi topladığı öne sürüldü
Dünya

Almanya'da bir MİT mensubu tutuklandı iddiası! FETÖ'cülerden bilgi topladığı öne sürüldü

Almanya'da Milli İstihbarat çalışanı olduğu iddia edilen bir kişi FETÖ mensuplarını takip ettiği gerekçesi ile tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-01 20:51:00 -
Almanya'da bir MİT mensubu tutuklandı iddiası! FETÖ'cülerden bilgi topladığı öne sürüldü

 Yeniakit.com.tr 

Almanya'nın Düsseldorf kentinde, MİT mensubu olduğu iddia edilen bir Türk vatandaşı tutuklandı.

Bir otel çalışanı tarafından ihbar edildi!

17 Eylül'de Düsseldorf'taki bir otelin çalışanı, Alman polisine, Türk vatandaşının üzerinde silah olduğunu ihbar etti. Otele baskın düzenleyen polis Türk vatandaşını gözaltına aldı. Düsseldorf müfettişleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Almanya'da ulusal güvenliği ilgilendiren olaylara bakan federal savcılar, davayı Düsseldorf'taki müfettişlerden devraldı. Savcılar, Alman gazetecilerin sorularına e-posta yoluyla cevap verdi. Alman federal savcıları tarafından verilen cevapta, tutuklanan Türk vatandaşının Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı adına çalıştığı iddia edildi. Alıkonulan Türk vatandaşı, casusluk ve silah bulundurmak suçlarından yargılanıyor.

Alman savcılar tarafından cezaevine gönderilen Türk vatandaşının Köln bölgesinde yaşayan FETÖ mensupları hakkında bilgi topladığı öne sürüldü. 

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