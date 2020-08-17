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Aktüel

Almanya’da bir grup Filistinli, BAE-İsrail normalleşme anlaşmasını protesto etti

Yeniakit Publisher
2020-08-17 22:17:12 -
Almanya’da bir grup Filistinli, BAE-İsrail normalleşme anlaşmasını protesto etti

BERLİN (AA) - Almanya’da bir grup Filistinli, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında imzalanan normalleşme anlaşmasını protesto etti.

BAE’nin Berlin Büyükelçiliğinin önünde toplanan onlarca kişi, Abu Dabi ile Tel Aviv arasındaki normalleşme anlaşmasına tepki göstererek, BAE aleyhine slogan attı.

Göstericiler, "Filistinlilerin hakları olmadan barış olmaz", "Tarih hainleri affetmeyecek" ve "Kudüs Filistin’inin başkentidir" yazılı dövizler taşıdı.

Gösteriye katılan Assad Kanaan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD, İsrail ve BEA arasındaki anlaşmadan dolayı şoke olduklarını belirterek, "Bu anlaşma, Orta Doğu’da İsrail’e daha fazla hak veriyor. Bizim sorumuz şu; Filistinlilerin hakları nerede? Sorun bu." ifadesini kullandı.

Kanaan, orada yapılacak her türlü anlaşmanın ve girişimin, Filistinlilerin haklarını hesaba katması gerektiğini kaydetti.

- BAE ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

ABD, İsrail ve BAE adına yapılan ortak açıklamada da İsrailli ve BAE'li yetkililerin gelecek haftalarda bir araya gelerek yatırım, turizm, kültür, doğrudan uçuşlar, güvenlik, telekomünikasyon, teknoloji, enerji, sağlık, kültür, çevre, karşılıklı elçiliklerin açılması konularında ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edilmişti.

BAE, 1979'da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.

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