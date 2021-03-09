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Spor Almanya'da bir devrin sonu
Spor

Almanya'da bir devrin sonu

Yaklaşık 20 yıldır Alman milli takımını çalıştıran tecrübeli Teknik Direktör Joachim Löw, 2021 Avrupa Şampiyonası'nın ardından görevini bırakma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-09 13:56:00 - 2021-03-09 14:00:23
Almanya'da bir devrin sonu

Almanya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, Avrupa Şampiyonası’nın ardından takımdan ayrılma kararı aldı.

Almanya Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre; Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw, 2021 Avrupa Şampiyonası’ndan sonra görevini bırakacak. 2022 yılına kadar sözleşmesi olan deneyimli çalıştırıcın bu isteği federasyon tarafından kabul edildiği bildirildi.

Joachim Löw, "Bu kararımı bilinçli, gururlu ve büyük bir minnettarlıkla alıyorum. Avrupa Şampiyonası'na kadar takımı motive etmeye devam edeceğim. Bu görevi yapmak benim için büyük gurur ve onur. Büyük zaferlerim var. Acı, tatlı harika anlar geçirdim. Bana ve takıma her zaman ideal bir çalışma ortamı sağlayan Almanya Futbol Federasyonu'na minnettarım” dedi.

Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Fritz Keller ise "Joachim Löw'ün kararına büyük saygı duyuyorum. Federasyonumuz, Löw’ün ne olduğunu biliyor, dünya futbolunun en büyük antrenörlerinden biri. Kararını erken bir aşamada bize bildirmesi bizi mutlu etti” açıklamasını yaptı.

Kariyerinde Türkiye'de Fenerbahçe'nin başında da görev alan Löw, 2006 yılından itibaren çalıştırdığı Almanya ile 2014 Dünya Kupası ve 2017 Konfederasyon Kupası'nı kazandı.

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