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Dünya Almanya'da bir camiye kundaklama girişimi! Ateşe verdiler
Dünya

Almanya'da bir camiye kundaklama girişimi! Ateşe verdiler

Almanya'da Schleswig-Holstein eyaletinde bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Ulu Camii’ne kimliği belirsiz kişilerce kundaklama girişimi oldu.

Yeniakit Publisher
2020-10-15 23:41:00 -
Almanya'da bir camiye kundaklama girişimi! Ateşe verdiler

Almanya'da Schleswig-Holstein eyaletinde bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Ulu Camii’ne kundaklama girişiminde bulunuldu.

Camiye kundaklama girişimi

Almanya’nın Schleswig-Holstein eyaletinde bulunan Itzehoe şehrinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Ulu Camii’ne kundaklama girişiminde bulunuldu.

Sabaha karşı yerel saatle 02.00 sıralarında kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kundaklama girişiminde bulunulan caminin ana giriş kapısı ateşe verildi.

Yangın çıkarılmak istendi kendi kendine söndü

Kapıda asılı bulunan kağıt duyurularının tutuşturularak yangın çıkarıldığını söyleyen Itzehoe DİTİB Ulu Camii Dernek Başkanı Kenan Karagöl, “Kağıtlar olay yerinde ve yangın büyümeden kendi kendine sönmüş” dedi.

Olayın sabah saat 06:15’de sabah namazına gelen din görevlisi ve cemaat tarafından fark edilmesinin ardından polise haber verildiğini ifade eden Karagöl, polisin saat 09.00’a kadar inceleme yaptığını, güvenlik kameralarının görüş açısına girmeyen saldırganların eşkali belirlenemediğini ve polisin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

2018'de de saldırı düzenlenmiş

Karagöl, “2018 yılı Mart ayında da cami lojmanının camları kırılarak saldırı düzenlenmişti. Saldırıdan dolayı ister istemez tedirginlik yaşıyoruz. Saldırıları şiddetle kınıyor, faillerin bir an önce bulunmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

 

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