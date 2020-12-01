Almanya’da bir araç yayalara çarptı: Ölü ve yaralılar var
Almanya’da bir aracın yayalara çarpmasıyla 2 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı belirtildi.
Almanya’nın Rheinland-Pfalz eyaletinin Trier kentinde bir aracın yayalara çarpmasıyla 2 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı bildirildi.
Trier polisi, sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan yaptığı açıklamada, araç trafiğine kapalı bir caddeye giren aracın çok sayıda kişiyi yaraladığı belirtildi.
Açıklamada, olay yerinden uzak durulması çağrısında bulunuldu.
Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD’ye bağlı SWR'nin haberine göre, olayda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı açıklandı.
Haberde, araç sürücünün gözaltına alındığı kaydedildi.