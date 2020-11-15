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Dünya Almanya'da binlerce yeni vaka
Dünya

Almanya'da binlerce yeni vaka

Almanya’da son 24 saatte 16 bin 947 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Ülkedeki toplam vaka sayısı 790 bin 503’e ulaştı.

Yeniakit Publisher
2020-11-15 09:49:00 -
Almanya'da binlerce yeni vaka

Almanya’da Robert Koch Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 16 bin 947 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiği, toplam vaka sayısının 790 bin 503’e yükseldiği belirtildi. Açıklamaya göre, koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 107 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı 12 bin 485’e yükseldi.

Salgının başlangıcından bu yana 502 bin 300 kişinin iyileştiği Almanya’da korona virüs taşıyan aktif vaka sayısının 275 bin 745 olduğu bildirildi.

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