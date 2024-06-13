Almanya'da bilinenden farklı kızdıran oylama ortaya çıktı! Güvercinler öldürülsün mü? Yine bir ilk yaşanıyor

Almanya'nın batısındaki Hessen eyaletinde yer alan Limburg kasabasında, güvercin nüfusunu yok etmek için oylama yapıldı.

Belediye meclisinin Kasım 2023'te kuşları öldürme kararının tartışmalı hale gelmesinin ardından ülkenin Avrupa Birliği (AB) seçimleriyle aynı güne denk gelen 9 Haziran tarihinde bir referandum düzenlendi.

Der Spiegel'in haberine göre, kasabanın 700'lük güvercin popülasyonunun kaderini belirleyen oylamada yüzde 53 "evet" oyu çıktı. Toplam 7.530 kişi güvercinlerin öldürülmesine onay verdi.

Avrupa meydanlarını dolduran güvercinler yaklaşık 10.000 yıl önce evcilleştirilmiş kaya güvercinlerinden türedi ve bu nedenle insanların yanında alışılmadık derecede rahatlar. ancak Avrupalıların birçoğu, onlara karşı aynı sempatiyi beslemiyor. Bazı bölgelerde güvercinlere yem vermek yasak ve bu yasağı delenler yasal sonuçlarla karşı karşıya kalabiliyor.

Limburg, güvercinleri nasıl öldürecek?

Alman Sosyal Demokrat (SPD) partili Belediye Başkanı Marius Hahn haber sitesine yaptığı açıklamada, vatandaşların oy haklarını kullandığını ve hayvanların boyunları kırılmak suretiyle öldürülmesine karar verildiğini söyledi..

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Bu yöntem, geçtiğimiz yıl konsey tarafından önerilmişti. Pazar günkü oylamada seçmenlere sadece söz konusu kararın geçerli olup olmayacağı sorusu yöneltilmişti.

Hayvan hakları savunucuları karara ilk andan itibaren karşı çıkmıştı.

Limburg güvercin projesi yöneticisi Tanya Muller geçtiğimiz yıl İngiliz medyasına verdiği röportajda, "2023 yılında yaşıyoruz, sırf bizi rahatsız ettikleri ya da başımıza bela oldukları için hayvanları öldürmemiz kabul edilemez," ifadelerini kullanmıştı.

İtlafın önümüzdeki iki yıl içinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Güvercinleri öldürmek nüfusu azaltmak için etkili bir yol mu?

Hayvan hakları savunucuları, güvercin itlaflarının zalimce olmasının yanı sıra, kalan kuşlar üreyip popülasyonu yenileyeceği için gerçekten etkili olmayacağını da belirtiyor.

Dikkat çekici bir şekilde, bazı çalışmalar güvercin sayılarının itlafın ardından artabileceğini bile gösteriyor.

Yaklaşık 20.000 güvercin nüfusuna sahip olan İsviçre'nin Basel kentinde de benzer bir durum söz konusu. Yerel bir haber sitesine göre, 1961'den 1985'e kadar şehirde her yıl yaklaşık 100.000 güvercin öldürüldü ancak nüfus sabit kaldı.

Pigeon Action adlı bir grup, şimdi 'Basel modeli' olarak bilinen ve vatandaşların hayvanları beslememeleri konusunda uyarıldığı alternatif bir çözüm buldu. Ayrıca yumurtaların kolayca alınabilmesi için de güvercin yuvaları kuruldu.



Sonuç olarak Basel'in güvercin nüfusu dört yıl içinde yüzde 50 oranında azaldı.

Avrupa, güvercin sorunuyla nasıl mücadele ediyor?

Almanya'nın Bavyera eyaletinde bulunan Augsburg kenti de Basel'dekine benzer bir çözüm buldu. Yerel bir hayvan refahı kuruluşu, sayıları kontrol altında tutmak için yeni yumurtaları yapay olanlarla değiştirerek güvercin kümeslerini denetim altında tutuyor.

Almanya'nın diğer kentlerinde de güvercinler tartışma konusu.

Kaiserslautern'de kuşların yeniden yerleştirildiği yeni güvercin kuleleriyle 'Augsburg modelini' denenirken, Ludwigshafen, Mainz, Pirmasens ve Zweibrücken'de de güvercin kuleleri ya da kontrollü yuvalama alanları kuruldu.

İngiltere'de ise güvercinleri avlamak için yırtıcı kuşlara güveniliyor.

Güvercin besleme yasakları yasal mı?

Güvercin besleme yasakları da tartışmalı konulardan.

2021 yılında Berlin Eyaleti Hayvan Refahı Sorumlusu, bir avukat ve veterinerden güvercin besleme konusunda hukuki görüş istedi.

Avukat ve veteriner, şehirlerin güvercin beslemeyi yasaklayamayacağı, hatta güvercinlerin yabani değil, ihmal edilmiş evcil bir türün yavruları olduğu için hayvanlara bakmakla yükümlü oldukları sonucuna vardı.

Hukuki görüşte, "Yiyecek sıkıntısı yaşandığında bile şehir güvercinleri çok sayıda yumurta bırakır. Bu nedenle yemleme yasakları nüfusun azalmasına değil, sadece fakirleşmesine yol açıyor" denildi.

Aşağı Saksonya eyaletinin hayvan refahı danışma kuruluna göre, şehirde yetersiz beslenen güvercinlerin ortalama yaşam süresi iki ila üç yıl; sağlıklı koşullar altında bu süre on iki ila on beş yıla kadar uzayabilir.

Kurul ayrıca, patates kızartması ve ekmek kırıntılarının güvercinlerin gıda ihtiyaçlarını karşılamadığını ve açlıktan yavaş yavaş öldüklerini ifade ediyor.