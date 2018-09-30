Almanya’da basın özgürlüğü yerlerde

Türkiye’nin devlet sırrı niteliğindeki belgelerini ifşa eden Can Dündar’ı, bir kahraman gibi karşılayan ve ülkemizde basın özgürlüğü olmadığı iddiasında bulunan Almanya’da, bırakın devlet sıralarını ifşa etmeyi Alman Gizli Servisi’ne (BND) atıfta bulunmak bile tutuklanma nedeni. Vatan haini Dündar’ı koruyup kollayan Almanya’da, BND’nin faaliyetlerini kaleme alan onlarca gazeteci hapse atıldı.

Nazi’nin sicili kabarık

Kaleme aldığı makalede BND’nin e-postlarına atıfta bulunduğu iddia edilen gazeteci Bruno Schirra ile birlikte 17 gazeteci tutuklandı. Alman Gizli Servisi’nin faaliyetlerini haber yapan Josef Hufelschulte ve Erich Schmidt-Eenbom hakkında dava açıldı. Almanya ile Meksika arasındaki kaçak silah ticaretini haberleştiren 5 gazeteci hakkında ise jet soruşturma başlatıldı. Patlayıcı firmasındaki gizli belgeleri ifşa ettikleri iddia edilen iki kişi ise tutuklandı. Her fırsatta Türkiye’ye yönelik ikiyüzlü bir politika uygulayan Almanya, aynı tutumunu basın özgürlüğü noktasında da sürdürüyor.

Onlarca gazeteci tutuklu

Türkiye’yi uluslararası siyasi arenada zor durumda bırakmak için FETÖ’cülerle el ele vererek, devlet sırrı niteliğindeki belgeleri ifşa eden Can Dündar’ı koruyan ve kollayan Alman Hükümeti, söz konusu kendi ülkesinin çıkarları olduğunda gazetecilere göz açtırmıyor. Öyle ki, bırakın devlet sırlarını ifşa etmeyi, Alman Gizli Servisi’ne (BND) atıfta bulunan gazeteciler soluğu kodeste alıyor. Almanya’da yayın yapan Cicero adlı siyasi bir dergide BND’nin e-postalarına atıfta bulunarak bir makale yazan Bruno Schirra isimli gazeteci tutuklandı. Bu kadarla yetinmeyen Alman yargısı aynı gerekçeyle 17 gazeteciyi daha gözaltına aldı ve 2 yıl boyunca tutuklu yargıladı. Almanya’nın basına yönelik uyguladığı sansür bu kadarla da sınırlı değil. Almanya ile Meksika arasındaki yasa dışı silah ticaretini haber yapan 5 gazeteci hakkında dava açıldı. Dava gerekçesi ise, “Basın yayın kanununu ihlal” etmek olarak gösterildi. Gazetecilerin ARD televizyonunda yayınlanan “Ölümcül İhracatlar - G36 Meksika’ya nasıl ulaştı?” adlı belgeseli hazırladığı ve “Ölüm Ağı” adlı kitabı yazdıkları gerekçesiyle soruşturmaya maruz kaldı.

BND’ye atıf bile yasak!

Alman Gizli Servisi’nin (BND) faaliyetleri üzerinde haber yapmak da suç kapsamında değerlendiriliyor. Focus Gazetesi muhabirleri Josef Hufelschulte ve Erich Schmidt-Eenbom hakkında, BND’nin faaliyetlerini haber yaptıkları gerekçesiyle dava açıldı. Tek suçları BND’nin faaliyetlerini kaleme almak olan muhabirlerin gazeteleri basıldı. Bilgisayarları ve dosyaları didik didik aranan gazeteciler yaka paça gözaltına alındı. Bir patlayıcı firmasındaki gizli belgeleri ifşa ettikleri gerekçesiyle Thomas M. İle Martin M. isimli iki kişi tutuklandı.