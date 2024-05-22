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Ekonomi Almanya'da banka toplantısına Bakan Abdulkadir Uraloğlu katıldı: İstişare edip hazırız mesajı verdiler
Ekonomi

Almanya'da banka toplantısına Bakan Abdulkadir Uraloğlu katıldı: İstişare edip hazırız mesajı verdiler

Yeniakit Publisher
2024-05-22 22:38:00 - 2024-05-22 23:39:06
Almanya'da banka toplantısına Bakan Abdulkadir Uraloğlu katıldı: İstişare edip hazırız mesajı verdiler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Almanya'da "Ukrayna Hakkında Özel Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı"na katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Almanya'da "Ukrayna Hakkında Özel Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı"na katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Uluslararası Ulaştırma Forumu 2024 Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Almanya'nın Leipzig kentinde temaslarına devam ediyor. Uraloğlu, Ukrayna'nın yeniden inşasını ele alındığı "Ukrayna Hakkında Özel Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı"na katıldı.

Uraloğlu, yaptığı açıklamada, "Bölgede barışın tesis edilip bir an önce Ukrayna'nın her alanda inşa sürecinin hız kazanmasını temenni ediyoruz. Türkiye olarak özellikle ulaştırma ve altyapı alanındaki tecrübe, bilgi birikimi ve ilgili iş gücü yeteneğimizi Ukrayna'nın yeniden inşasında temin etmeye hazırız" dedi.

 

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