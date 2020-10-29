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Aktüel Almanya'da ameliyatta yanlışlıkla böbreği alınan Türk hastaya 90 bin avro tazminat ödenecek
Aktüel

Almanya'da ameliyatta yanlışlıkla böbreği alınan Türk hastaya 90 bin avro tazminat ödenecek

Yeniakit Publisher
2020-10-29 19:14:37 -
Almanya'da ameliyatta yanlışlıkla böbreği alınan Türk hastaya 90 bin avro tazminat ödenecek

BREMEN (AA) - Almanya’da Bremen Eyalet Mahkemesi, ameliyat sırasında yanlışlıkla dalağı yerine böbreği alınan Türk hastaya 90 bin avro tazminat ödenmesine karar verdi.

Kerim Ramazan Uçar, 5 Ekim 2017'de ameliyat olduğu "Klinikum Bremen Mitte Prof.-Hess-Kinderklinik"te dalağı yerine yanlışlıkla sağlıklı böbreği alınınca mahkemeye başvurdu.

Yaklaşık üç yıl süren hukuk mücadelesi sonunda Bremen Eyalet Mahkemesi, hastanenin Uçar'a 90 bin avro tazminat ödemesine hükmetti.

Uçar, ameliyat edildiği tarihte 18 yaşında olduğunu belirterek, "Keşke o hatalı ameliyat olmasa ve o acıları çekmeseydim. Tazminat böbreğimi geri getirmeyecek, eski hayatımı geri getirmeyecek." dedi.

Uçar, aradan 3 yıl geçmesine rağmen hastaneden hiçbir yetkilinin kendisini aramadığını, buna çok üzüldüğünü söyledi.

Kerim‘in ameliyatını gerçekleştiren doktorun çalışmaya devam ettiği öğrenildi.




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