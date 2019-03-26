Almanya'da alarm verildi! Bomba ihbarları veriliyor
Almanya’da 6 şehirde bomba ihbarı yapıldı. Ülkede alarm verilirken polisler, bütün belediye binalarını boşalttı.26 Mart 2019 Salı 13:12
Almanya’da 6 şehirde bomba ihbarı verildi. Alarma geçen polis, belediye binalarını boşalttı.
Almanya Salı gününe bomba ihbarlarıyla başladı. Augsburg, Kaiserslautern, Chemnitz, Göttingen, Neunkirchen ve Rendsburg şehirlerinin belediye binalarına mail yoluyla gelen bomba tehdidi neticesinde polis belediye binalarını boşaltarak çalışanların can güvenliğini sağladı.
"Belediye binasında bomba var" ihbarı
Tehdit maili gönderilen belediye binalarında polis, bomba eğitimi almış köpeklerle arama yaparken, çalışanlar güvenli yerlere tahliye edildi. 6 şehrin belediye binasına isimsiz olarak gönderilen "Belediye binasında bomba var" tehditli maillerinin içeriğinin aynı olması araştırmaları tehdidin aynı merkezden geldiğini üzerine yoğunlaştırdı.
Yapılan araştırmalarda herhangi bir patlayıcıya rastlanmadığını açıklayan polis yetkilileri, muhtemel bir patlamayı dikkate alarak belediye binası çevresinde de otobüs ve tramvay seferlerini engelledi.
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