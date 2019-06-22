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Almanya’da Afyonkarahisar’daki Dünya Motokros Şampiyonası’nın tanıtımı yapıldı

Türkiye’de Afyonkarahisar’ın ev sahipliğinde 6-7-8 Eylül tarihlerinde yapılacak olan Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP TURKEY) öncesinde Almanya’da turnuvanın tanıtımı yapıldı.

22 Haziran 2019 Cumartesi 13:51
Almanya’da Afyonkarahisar’daki Dünya Motokros Şampiyonası’nın tanıtımı yapıldı

Türkiye’de Afyonkarahisar’ın ev sahipliğinde 6-7-8 Eylül tarihlerinde yapılacak olan Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP TURKEY) öncesinde Almanya’da turnuvanın tanıtımı yapıldı.


Dünya Motokros Şampiyonası’nın (MXGP TURKEY) Türkiye ayağı ikinci kez Afyonkarahisar’da düzenlenecek. Cumhurbaşkanlığı himayesinde Afyonkarahisar Valiliği ve Afyonkarahisar Belediyesi’nin desteği ile bu yıl 6-7-8 Eylül tarihlerinde yapılan yarışlar öncesinde Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF), MXGP Almanya etabını ziyaret ederek Afyonkarahisar’ın tanıtımını yaptı. Düzenlenen tanıtım toplantısında TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Boztepe, Afyonkarahisar Belediye Başkan Yardımcısı Murat Öner ve davetliler yer aldı.



Bekir Yunus Uçar: "Bu sene daha güçlüyüz"


Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, Leipzig’de yapılan tanıtımda gösterilen tarihi ve kültürel değerleri yerinde görmeleri için tüm katılımcıları Afyonkarahisar’a davet ederek, "Buradaki tüm ekibi Türkiye’de görmek istiyoruz. Bu sene çok daha güçlüyüz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan organizasyonu himayelerine alarak destekliyor. Erdoğan kimdir? Erdoğan ülkemizdeki geleceğin, ilerlemenin kaynağıdır. Burada anlattıklarımızı, görselde ifade ettiklerimizi yerinde görmeniz için sizleri Afyonkarahisar’a bekliyoruz" şeklinde konuştu.



Mehmet Boztepe: "Geçen sene çok hızlı başlangıç yaptık"


Geçen sene ilk defa gerçekleştirilen organizasyonla birlikte çok hızlı bir başlangıç yaptıklarını söyleyen Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Boztepe, "Bundan dolayı çok büyük mutluluk duyuyorduk. Bu etkinliğin devamında organizasyon firması tarafından yapılan anketlerde katılan tüm yarışmacılar tarafından Afyonkarahisar’ın en iyi organizasyon yapan yer seçilmesi bizi mutlu etti. Ümit ediyoruz ki almış olduğumuz bu liderliği bundan sonra başka ülkelere kaptırmamak. Bütün çabamızı bu amaçla yürütüyoruz. Bir hedef koyarsınız birinciliğe doğru gidersiniz ama biz direkt birincilikle başladık. Dolayısıyla o birinciliğin devamını getirebilme amacıyla çok ciddi çalışmalara başlanmış durumdayız. Bu anlamda da ilk lansmanımızı Almanya’daki etap içerisinde gerçekleştiriyoruz. Her şeyden önce Türkiye Motosiklet Federasyonu’muza çok teşekkür ediyorum. Hem etkinliğin Afyon’a verilmesi konusunda hem de ilk etap olmasına rağmen yaklaşık 15 bin seyirci ile başladı. Bizim için çok büyük bir önemi var çünkü termal ve gastronomi anlamında turizm merkezi haline gelmeye çalışıyor Afyonkarahisar. Bu tip Uluslararası etkinlikler vesilesiyle çabalamış olduğumuz diğer turizm potansiyellerini de uluslararası misafirlerimize tanıtma imkanı bulacağız. Geçen sene de otellerimizin tamamı yaklaşık 15’i 5 yıldızlı olmak üzere 50’ye yakın oteli gelen misafirlerimize ayırdık. Bu vesileyle termalimizi, tarihimizi ve lezzetlerimizi tanıttık" diye konuştu.



Murat Öner: "Gelecek misafirlerimizi sürprizler bekliyor olacak"


Afyonkarahisar Belediye Başkan Yardımcısı Murat Öner ise yaptığı açıklamada, Almanya’da, 6-7-8 Eylül’de Afyonkarahisar’da yapılacak olan Dünya Motokros Şampiyonası’nın tanıtımı için bulunduklarını ifade ederek, "Buradaki ortamı gördük gerçekten heyecan verici. Bunun en güzelini tüm motosiklet tutkunlarıyla birlikte Afyonkarahisarımızda beraber yaşayalım istiyoruz. Afyonkarahisarımıza gelince sadece motosiklet ile ilgili değil Firik Vadisi, kaplıcaları var. Gelecek misafirlerimizi sürprizler bekliyor olacak. Hoşça vakit geçireceklerini umut ediyorum. Geçen sene yapılmış olan motosiklet pistimiz, alanımız birincilik ödülünü aldı. Emeği geçe federasyon yetkililerini tebrik ediyorum ayrıca bu senenin bir önemi de bu şampiyonanın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde yapılacak olması. Tüm herkesi Afyonkarahisarımıza bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 13:51
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