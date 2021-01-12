  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Almanya'da 891 kişi daha hayatını kaybetti
Dünya

Almanya'da 891 kişi daha hayatını kaybetti

Almanya'da koronavirüs nedeniyle 891 kişi daha hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-01-12 11:52:00 -
Almanya'da 891 kişi daha hayatını kaybetti

Robert Koch Enstitüsü, Almanya'da korona salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Son 24 saatte 12 bin 802 korona virüs vakası tespit edilirken vaka sayısı 1 milyon 933 bin 826’ya yükseldi. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 891 kişi de hayatını kaybetti. Ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 577’ye yükseldi. Salgının başlangıcından bu yana 1 milyon 570 bin kişi iyileşirken. Almanya’da aktif koronavirüs taşıyan kişi sayısı ise 322 bin 249 olarak açıklandı.

Almanya’da 35 milyon 118 bin 592 kişiye test yapıldı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı 5 bin 280, solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise 3 bin 3 olarak açıklandı. Yoğun bakım servislerinin yüzde 82.45'inin dolu olduğu açıklandı.

Robert Koch Enstitüsü, 80 yaş ve üzeri ile bakıcı ve sağlık personeline yönelik ülke genelinde 27 Aralık’ta başlayan aşı kampanyasında 613 bin 347 kişiye aşı yapıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yatırımcıların yeni gözdesi olmuştu... Uzmanlardan kritik uyarı: Paralarınızı kaybetmeye hazır olun
Ekonomi

Yatırımcıların yeni gözdesi olmuştu... Uzmanlardan kritik uyarı: Paralarınızı kaybetmeye hazır olun

İngiliz Finansal Yönetim Otoritesi, kripto varlıklara yatırım yapanların tüm paralarını kaybetmeye hazır olması gerektiği uyarısında bulundu..
Üçlü zirve sona erdi! İşte görüşmeden çıkan sonuç
Dünya

Üçlü zirve sona erdi! İşte görüşmeden çıkan sonuç

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı arasında Kremlin'de gerçekleştirilen Kara..
Whatsapp kararı sonrası gündem oldu! Zuckerberg'ü yerin dibine sokan konuşma
Dünya

Whatsapp kararı sonrası gündem oldu! Zuckerberg'ü yerin dibine sokan konuşma

Dünyanın en büyük mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın tepki çeken 'gizlilik' kararı, Facebook kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay