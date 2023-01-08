Almanya’da 5 yıl yaşayana vatandaşlık!

‘MODERN Vatandaşlık Yasası’ tasarısında, şu anda geçerli Vatandaşlık Yasası’na göre Alman vatandaşlığına geçme başvurusunda bulunabilmek için 8 yıl olan Almanya’da yasal olarak yaşama süresinin 5 yıla düşürülmesi yer aldı. Hatta okullarda ve meslek eğitimlerinde çok başarılı olanlar ile iyi uyum sağlayanlar ve yardım kuruluşlarında fahri olarak çalışanlar için bu sürenin 3 yıl olması da. Alman vatandaşlığına geçenlerden kendi vatandaşlıklarından feragat etmelerinin istenmemesini içeren ve böylece ‘çifte vatandaşlık’ yolunu tamamen açan tasarıda, ebeveynlerden birinin en az 5 yıldır (şu anda 8 yıl) Almanya’da yaşamış olması halinde burada dünyaya gelen çocuklarına doğuştan Alman vatandaşlığı verilmesi ve çifte vatandaşlık hakkı tanınması da yer aldı. Belirli bir yaştan sonra ‘opsiyon model’ olarak bilinen ‘Alman vatandaşlığı ile ebeveynlerin vatandaşlığından birinin tercih edilerek tek vatandaşlıkta karar kılınması’ uygulaması ise tamamen kaldırıldı. Hâlen uygulamada olan opsiyon modeline göre, yabancıların çocuklarına çifte vatandaşlık hakkı tanınıyor ancak 23 yaşının sonuna kadar gençlerin iki vatandaşlıktan birini tercih etmesi gerekiyordu. Tasarıda, aynı zamanda Almanya’nın şu andaki refah düzeyine ulaşmasında çok önemli katkılarda bulunan ve ‘Gastarbeiter’ (misafir işçi) olarak bilinen 67 yaş üzeri birinci ve ikinci neslin vatandaşlık testinden muaf tutulmaması ve Almanca bilme koşulu aranmamasına da yer verildi.

KİMLER VATANDAŞ OLAMAYACAK

İçişleri Bakanlığı’nın hazırladığı tasarıya göre, 2019’dan beri vatandaşlığa geçiş şartları arasında yer alan ‘Alman yaşam tarzının benimsenmesi’ ile ilgili maddenin yasadan çıkarılması öngörülüyor. Bu maddenin yasadan çıkarılacak olmasına rağmen, ‘aynı anda birden fazla eş ile evli olanlara veya anayasada öngörülen kadın ve erkek arasındaki eşitliği kabul etmediğini davranışlarıyla gösterenlere’ vatandaşlık hakkı tanınmaması gibi uygulamalar kanundaki yerini koruyacak.

CDU/CSU KARŞI ÇIKIYOR

SPD’li Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser, hükümetin Koalisyon Sözleşmesi’nde yer alan ‘Modern Vatandaşlık Yasası’ sözünü yerine getirmekte kararlı olduğunu yinelerken, ana muhalefet Hıristiyan Demokrat/Hıristiyan Sosyal Birlik Partileri (CDU/CSU) hükümeti ‘Alman pasaportunu değersizleştirmekle’ suçladı. SPD ile Yeşiller’in, 1998 yılında Gerhard Schröder başbakanlığında oluşturduğu koalisyon hükümetinin çifte vatandaşlığı da içeren Alman Vatandaşlık Yasası’nda reformu Eyaletler Meclisi’nde engelleyerek geçit vermeyen CDU/CSU, yeni hazırlanan ‘Modern Vatandaşlık Yasası’ tasarısına da karşı çıktı. CSU Genel Sekreteri Martin Huber, Alman vatandaşlığına geçiş koşullarının kolaylaştırılmasına karşı olduklarını açıkladı. Huber, “Kimseye ‘hoş geldin armağanı’ olarak Alman pasaportu verilmemeli. Ancak Almanya’da uyum sağlayan göçmen kökenlilere Alman pasaportu verilmeli” dedi. CDU Federal Meclis Grup Başkanı Alexander Dobrindt de “Alman vatandaşlığına geçişin kolaylaştırılması uyuma katkı sağlamaz. Aksine kaçak göçü körükler” açıklamasında bulundu. CDU/CSU Federal Meclis Grubu Genel Sekreteri Thorsten Frei da “Önüne gelene Alman pasaportu dağıtılmamalı” diyerek hükümetin Alman vatandaşlığına geçiş koşullarını kolaylaştırmayı içeren tasarısına tepki gösterdi.

YASA ENGELLENEMEZ

Koalisyon partileri tarafından hazırlanan yasa tasarısının bu ay içerisinde Federal Meclis’e sunulmasının beklendiği belirtildi. Tasarının SPD, FDP ve Yeşiller’in yanı sıra Sol Parti’nin de desteğiyle kabul edilmesine kesin gözüyle bakıldığı belirtildi. İki tarafın da çoğunluğunun olmadığı Eyaletler Meclisi’nde yasaya karşı olan tarafın 35 ret oyunu bulması gerektiği hatırlatılırken, ana muhalefet CDU ile CSU’nun bu sayıya ulaşma şansının bulunmadığının altı çizildi. Eyaletler Meclisi’nde SPD, Yeşiller, FDP ve Sol Parti’nin ortak olduğu eyaletlerin toplam 30, CDU, SPD, Yeşiller ve FDP kanadının 33 ve CSU ile Özgür Seçmenlerin 6 oy hakkı bulunmakta. CDU ile ortaklık edilen eyaletler koalisyon sözleşmelerine göre görüş ayrılığı yaşanan durumlarda ‘çekimser oy’ kullanmak zorunda olduklarından muhafazakâr kanadın en az 35 ret oyunu bulup Çifte Vatandaşlık yolunu açan tasarının yasalaşmasını engellemesi mümkün değil.