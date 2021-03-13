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Dünya Almanya'da 239 kişi daha hayatını kaybetti
Dünya

Almanya'da 239 kişi daha hayatını kaybetti

Almanya’da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 239 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı sayısı 73 bin 301'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-03-13 10:59:00 -
Almanya'da 239 kişi daha hayatını kaybetti

Almanya'da Robert Koch Enstitüsü (RKI), ülkedeki koronavirüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Buna göre son 24 saatte 12 bin 674 yeni koronavirüs vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 2 milyon 558 bin 455’e ulaştı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 239 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı ise 73 bin 301'e yükseldi. Salgının başlangıcından bu yana 2 milyon 352 bin 600 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuşurken, ülke genelindeki aktif vaka sayısı 132 bin 600 olarak açıklandı. Virüsün bulaşma katsayısı ise 1.04 olarak tespit edildi.

Virüsün bulaştığı ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı 2 bin 748, solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise bin 555 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakım servislerinin doluluk oranı ise yüzde 83 olarak açıklandı.

Ülke genelinde 80 yaş ve üzeri ile bakıcı ve sağlık personeline yönelik 27 Aralık’ta başlatılan aşı kampanyasında 8 milyon 716 bin 654 kişi aşılanırken, 2 milyon 738 bin 103 kişiye ise aşının ikinci dozu yapıldı.

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