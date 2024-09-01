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Dünya Almanya'da 2. Dünya Savaşı sonrası bir ilk! Nazilerden bu yana görülmedi
Dünya

Almanya'da 2. Dünya Savaşı sonrası bir ilk! Nazilerden bu yana görülmedi

Yeniakit Publisher
2024-09-01 21:28:00 -
Almanya'da 2. Dünya Savaşı sonrası bir ilk! Nazilerden bu yana görülmedi

Almanya'nın Thüringen Eyalet Meclisi seçimlerinde aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi yüzde 30,8 oy alarak birinci oldu.

Almanya'nın doğusunda yer alan iki eyalette yaklaşık 5 milyon seçmenin oy kullanma hakkı olduğu seçimlerde oy verme işlemi yerel saatle 18.00'de sona erdi.

2.DÜNYA SAVAŞI'NDAN SONRA İLK

Alman Birinci Televizyonu ARD'nin açıkladığı ilk sandık çıkış anketine göre, 1,66 milyon seçmenin bulunduğu Thüringen eyaletinde aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) Partisi yüzde 30,8 oyla birinci sırada yer alıyor.

2019 seçimlerine göre oyunu 7,4 puan artıran AfD, böylelikle Almanya’da 2. Dünya Savaşı sonrası dönemde aşırı sağcı bir parti ilk kez bir eyalet parlamentosu seçiminde ilk sırayı aldı.

Yüzde 24,5 oy oranıyla ikinci sırada yer alan Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) da oyunu bir önceki seçimlere göre 2,8 puan artırdı.

Sol Partiden ayrılan "Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin" (BSW) Partisinin ilk girdiği seçimde yüzde 15,8 oy alması dikkati çekti.

Thüringen eyaletinde 18,6 puan kaybeden Sol Parti, yüzde 12,4 oyla dördüncü sırada yer aldı.

Federal hükümetin büyük ortağı, Başbakan Olaf Scholz'un Sosyal Demokrat Partisi (SPD) bir önceki seçimlere göre 1,2 puan kaybederek yüzde 7 oy alırken, hükümet ortağı Yeşiller Partisi de yüzde 4 oy oranıyla meclise giremedi. Hükümetin küçük ortağı FDP de 3,8 puan kaybederek yüzde 1,2 oy aldı.

SAKSONYA'DA CDU BİRİNCİ, AFD İKİNCİ

3,3 milyon seçmenin bulunduğu Saksonya'da CDU yüzde 31,5 oy alarak birinci oldu. CDU, 2019'da yapılan son seçimlere göre 1 puan kaybetti.

AfD ise burada bir önceki seçimlere göre oylarını yüzde 1,6 artırarak yüzde 30 ile ikinci oldu. BSW Partisi ise ilk kez girdiği seçimlerde yüzde 12 oy alarak üçüncü oldu.

Olaf Scholz'un Sosyal Demokrat Partisi (SPD) oyunu 0,8 puan artırdı ve yüzde 8,5 ile dördüncü sırada yer alırken, 2019’a göre 3,4 puan kaybeden Yeşiller yüzde 5,5 oy oranıyla Saksonya Eyalet Meclisi’ne girmeyi başardı. Sol Parti ise 8,3 puan kaybederek yüzde 4 oy oranında kaldı.

Seçim sonuçlarının ardından her iki eyalette hükümet kurma çalışmalarının zor olacağı ifade ediliyor.

Seçimlerin kesin sonuçlarının bu gece ya da yarın açıklanması bekleniyor.

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