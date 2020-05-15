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Dünya

Almanya'da 150 metrelik nükleer santralin kuleleri böyle yıkıldı

Almanya'da faaliyeti sona eren nükleer santralin kuleleri dinamitle patlatılarak yıkıldı. O anlar saniye saniye görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 16:04:00 - 2020-05-15 16:07:11

Almanya'nın Stuttgart şehri yakınlarındaki Philippsburg 2 Nükleer Santrali'nin 40 yıllık soğutma kuleleri kontrollü şekilde yıkıldı. Almanya, 2016 yılında yaşanan Fukuşima faciasının ardından, ülkedeki nükleer santrallerin 2022 yılına kadar kapatılmasına, sonra da yıkılmasına karar vermişti. Almanya, yenilenebilir enerji kaynaklarına dönerek 2021 yılında nükleer enerji kullanımına tamamen son verecek.

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