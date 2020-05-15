Almanya'da 150 metrelik nükleer santralin kuleleri böyle yıkıldı
Almanya'da faaliyeti sona eren nükleer santralin kuleleri dinamitle patlatılarak yıkıldı. O anlar saniye saniye görüntülendi.
Almanya'nın Stuttgart şehri yakınlarındaki Philippsburg 2 Nükleer Santrali'nin 40 yıllık soğutma kuleleri kontrollü şekilde yıkıldı. Almanya, 2016 yılında yaşanan Fukuşima faciasının ardından, ülkedeki nükleer santrallerin 2022 yılına kadar kapatılmasına, sonra da yıkılmasına karar vermişti. Almanya, yenilenebilir enerji kaynaklarına dönerek 2021 yılında nükleer enerji kullanımına tamamen son verecek.