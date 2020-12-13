Almanya yeniden kapanıyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in 16 eyaletin başbakanları ile video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantıda yeni karantina önlemleri ele alındı. Merkel, ülkede uygulanan mevcut kısmi karantina önlemlerine rağmen korona virüs vakalarının artmaya devam etmesini durdurmak, hastanelerin ağır yükünü hafifletmek için acil önlemlerin alınması gerektiği söyledi.

Merkel, "Aldığımız önlemlerin Noel tatil günlerine etkisi olacağının farkındayız, ancak harekete geçmek zorundayız. Alınan yeni önlemler enfeksiyon zincirlerinin yeniden takip edilebilmesi için" dedi.

Temas kısıtlamasının öneminin salgının yayılmasında önemli olduğunu kaydeden Merkel, Noel kutlamalarında aile bireyleri dışında, aileye yakın en fazla dört kişinin daha eve davet edilmesine izin verildiğini, aynı uygulamanın yılbaşı için de geçerli olduğunu söyledi.

16 Aralık - 10 Ocak tarihleri arasında kapanacak

Almanya genelinde 16 Aralık-10 Ocak tarihleri arasında uygulanacak yeni kapanma önlemleri kapsamında perakende satış yapan tüm işletmeler kapanacak. Kuaförler, kozmetik salonları, dövmeciler, masaj salonları da kapanan işletmeler arasında yer alacak.

Açık kalmasına karar verilen işletmeler arasında marketler, pazarlar, eve servis yapan işletmeler, içecek marketleri, eczaneler, temizlik ve hijyen ürünlerinin satıldığı mağazalar, gözlük gibi sağlık ürünlerinin satıldığı mağazalar, benzinciler, bankalar, postaneler, gazete satış bayileri gibi acil gündelik ihtiyaçları karşılamaya yönelik işletmeler kapanma uygulamasından muaf tutulacak.

Okul ve anaokullarının da söz konusu tarihler arasında kapalı kalması ve Noel günleri olan 24-26 Aralık haricinde sosyal temasın büyük ölçüde sınırlandırılması öngörülüyor. Ayrıca bu süre arasında kamuya açık alanlarda alkol tüketimi de yasaklanacak. Önlemler çerçevesinde yılbaşında Almanya genelinde toplantı yasağının uygulanması ve fişek satışının da yasaklanması öngörülüyor. Huzurevlerinde ise korona virüs testi zorunlu kılınacak.

Robert Koch Enstitüsü, Almanya'da son 24 saatte 20 bin 200 yeni korona virüs vakasının tespit edildiğini toplam vaka sayısının 1 milyon 320 bin 716'ya yükseldiğini açıkladı. Açıklamaya göre korona virüs nedeniyle son 24 saatte 321 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı 21 bin 787'ye yükseldi. Açıklamada salgının başlangıcından bu yana 967 bin 900 kişinin iyileştiği kaydedildi. Almanya'da aktif korona virüs taşıyan kişi sayısının 331 bin 20 olduğu belirtildi.