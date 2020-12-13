  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Almanya yeniden kapanıyor
Dünya

Almanya yeniden kapanıyor

Almanya'da artan vaka sayıları ve salgına bağlı ölümlerin önüne geçebilmek için 16 Aralık-10 Ocak tarihleri arasında yeniden kapanma kararı alındı.

Yeniakit Publisher
2020-12-13 16:31:00 -
Almanya yeniden kapanıyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in 16 eyaletin başbakanları ile video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantıda yeni karantina önlemleri ele alındı. Merkel, ülkede uygulanan mevcut kısmi karantina önlemlerine rağmen korona virüs vakalarının artmaya devam etmesini durdurmak, hastanelerin ağır yükünü hafifletmek için acil önlemlerin alınması gerektiği söyledi.

Merkel, "Aldığımız önlemlerin Noel tatil günlerine etkisi olacağının farkındayız, ancak harekete geçmek zorundayız. Alınan yeni önlemler enfeksiyon zincirlerinin yeniden takip edilebilmesi için" dedi.

Temas kısıtlamasının öneminin salgının yayılmasında önemli olduğunu kaydeden Merkel, Noel kutlamalarında aile bireyleri dışında, aileye yakın en fazla dört kişinin daha eve davet edilmesine izin verildiğini, aynı uygulamanın yılbaşı için de geçerli olduğunu söyledi.

16 Aralık - 10 Ocak tarihleri arasında kapanacak

Almanya genelinde 16 Aralık-10 Ocak tarihleri arasında uygulanacak yeni kapanma önlemleri kapsamında perakende satış yapan tüm işletmeler kapanacak. Kuaförler, kozmetik salonları, dövmeciler, masaj salonları da kapanan işletmeler arasında yer alacak.

Açık kalmasına karar verilen işletmeler arasında marketler, pazarlar, eve servis yapan işletmeler, içecek marketleri, eczaneler, temizlik ve hijyen ürünlerinin satıldığı mağazalar, gözlük gibi sağlık ürünlerinin satıldığı mağazalar, benzinciler, bankalar, postaneler, gazete satış bayileri gibi acil gündelik ihtiyaçları karşılamaya yönelik işletmeler kapanma uygulamasından muaf tutulacak.

Okul ve anaokullarının da söz konusu tarihler arasında kapalı kalması ve Noel günleri olan 24-26 Aralık haricinde sosyal temasın büyük ölçüde sınırlandırılması öngörülüyor. Ayrıca bu süre arasında kamuya açık alanlarda alkol tüketimi de yasaklanacak. Önlemler çerçevesinde yılbaşında Almanya genelinde toplantı yasağının uygulanması ve fişek satışının da yasaklanması öngörülüyor. Huzurevlerinde ise korona virüs testi zorunlu kılınacak.

Robert Koch Enstitüsü, Almanya'da son 24 saatte 20 bin 200 yeni korona virüs vakasının tespit edildiğini toplam vaka sayısının 1 milyon 320 bin 716'ya yükseldiğini açıkladı. Açıklamaya göre korona virüs nedeniyle son 24 saatte 321 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı 21 bin 787'ye yükseldi. Açıklamada salgının başlangıcından bu yana 967 bin 900 kişinin iyileştiği kaydedildi. Almanya'da aktif korona virüs taşıyan kişi sayısının 331 bin 20 olduğu belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Almanya'dan büyük Alevilik provokasyonu! Bakın ne yaptılar
Dünya

Almanya'dan büyük Alevilik provokasyonu! Bakın ne yaptılar

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde, Alevilik inancını "bir din ve inanç toplumu" olarak tanıma kararı alındı. Avrupa Ehl-i Beyt Alev..
Bakan Soylu'dan HDP'lilere: Oh, paralar PKK'ya gitmiyor millete gidiyor oh!
Siyaset

Bakan Soylu'dan HDP'lilere: Oh, paralar PKK'ya gitmiyor millete gidiyor oh!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu terör örgütüne yönelik yaptığı açıklamada kendini protesto eden HDP'lilere dönerek, "Artık belediyeler devlet..
İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten Türkiye yorumu
Dünya

İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten Türkiye yorumu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın okuduğu şiir sonrası bazı İranlı yetkililer hadsiz açıklamalarda bulundu. İran Dışişleri Bakanı Muhamm..
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay