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Dünya Almanya ve İsrail arasında temas
Dünya

Almanya ve İsrail arasında temas

Yeniakit Publisher
2024-04-21 23:07:00 -
Almanya ve İsrail arasında temas

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüşme yaptı.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit'in yaptığı açıklamaya göre, telefon görüşmesinde, Netanyahu, Şansölye Scholz'a bölgedeki duruma ilişkin bilgi verdi.

Scholz da gerilimin tırmanmasının ve bölgedeki yangının genişlemesinin engellenmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Scholz, ayrıca Avrupa Birliği (AB) Konseyinde hükümet ve devlet başkanlarının İran'a yönelik daha fazla yaptırım uygulama kararına ilişkin açıklamalarda bulundu ve Alman hükümetinin G7 ve AB ülkeleriyle yakın koordinasyon içinde olmaya devam edeceğini kaydetti.

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