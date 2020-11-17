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Dünya Almanya ve Fransa'dan Joe Biden'a skandal Türkiye çağrısı
Dünya

Almanya ve Fransa'dan Joe Biden'a skandal Türkiye çağrısı

Türkiye'nin Akdeniz'in doğusundaki faaliyetlerinden hazımsızlık duyan Almanya ve Fransa, resmi olmayan seçim sonuçlarına göre ABD'nin yeni başkanı seçilen Joe Biden'a skandal bir çağrıda bulunarak, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de ve başka yerlerde büyük sorunlar oluşturan davranışları karşısında ortak bir çizgi belirlememiz gerekecek" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-17 17:56:00 -
Almanya ve Fransa'dan Joe Biden'a skandal Türkiye çağrısı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve Alman mevkidaşı Heiko Maas, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) resmi olmayan seçim sonuçlarına göre yeni başkanı Joe Biden"Transatlantik Birliği'ni" güçlendirmeye çağırdı.

Fransız Le Monde, Alman Die Welt ve Amerikan Washington Post gazetesinde yayınlanan ortak makalede iki bakan, dünya diplomasisine dair birçok değerlendirmede bulundu.

Makalenin Türkiye bölümü

Maas ve Le Drian, Türkiye karşısında daha büyük bir görüş birliğine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

İki bakan, Türkiye'nin giderek daha da "öngörülemez" bir ülke olarak görüldüğünü ifade ederek, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de ve başka yerlerde büyük sorunlar oluşturan davranışları karşısında ortak bir çizgi belirlememiz gerekecek" dedi.

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