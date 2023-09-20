Almanya ve Fransa arasındaki tank krizi açıklaması! Fransız bakandan MGCS için paylaşım: Sürpriz yeni gelişme!

Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanı Sébastien Lecornu ve Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Le Monde gazetesine verdikleriortak mülakatta Fransa ve Almanya’nın Ana Kara Muharebe Sistemi (MGCS) Projesi çerçevesinde yeni nesil bir tankı birlikte geliştirme kararlılıklarını sürdürdüklerini ifade ettiler.

Pistorius, Alman, İspanyol ve İtalyan savunma şirketlerinin modern bir muharebe tankı geliştirmeye yönelik ayrı bir projelerinin bulunduğunu ve MGCS’ye alternatif olmadığını söyledi. Pistorius, Fransa ve Almanya’nın düzenli olarak bir araya geldiklerini ve dünyanın en modern tanklarından birini geliştirmek için ortak projelerini sürdürmeye “kararlı” olduklarını söyledi.

Lecornu ve Pistorius, Perşembe günü Paris’in batısındaki Evreux hava üssünde bir araya gelecekler. Lecornu, bakanların iki ülkenin silahlı kuvvetleri tarafından talep edilen operasyonel gereksinimleri doğrulayacaklarını söyledi.

Fransız bakan, projenin Leopard 2 ve Leclerc’in yerini almanın ötesine geçtiğini ve büyük teknolojik atılımlar içeren ve önümüzdeki 30 ila 50 yıl boyunca hizmet verebilecek yeni nesil bir silah sisteminin tanımlanmasıyla ilgili olduğunu söyledi.

Leopard ve Leclerc tanklarının yerini alacak!

MGCS projesi, Almanya’nın Leopard 2 ve Fransa’nın Leclerc filolarının yerini alacak, insansız hava araçları ve yapay zekâ ile desteklenen bir ana muharebe tankı geliştirilmesini öngörüyor. Geliştirme, 2018 yılında imzalanan bir niyet mektubunun ardından Krauss-Maffei Wegmann ve Nexter’in ortak girişimi olan KNDS tarafından yürütülüyor ve Rheinmetall de bir ortak olarak yer alıyor.

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Parlamentonun savunma komitesinde yer alan Alman milletvekili Andreas Schwarz, bu ayın başlarında Handelsblatt’ın MGCS projesiyle ilgili şüphelere ilişkin bir haberine cevaben, Almanya’nın “zaman, para ve sinirlerden” tasarruf etmek için Leopard 2’yi daha da geliştirmesini önermişti.

Pistorius, Le Monde’a verdiği demeçte, endüstriyel ortaklar arasındaki karmaşık çalışma ilişkisi hakkındaki bir soruya yanıt olarak, Fransız ve Alman hükümetlerinin MGCS projesinin hızını belirleyeceğini ve koşulları tanımlamak için katılımcı savunma şirketleriyle birlikte çalışacağını söyledi. savunmasanayist'e göre: Bakan, MGCS’nin diğer AB ülkelerinin de katılabileceği açık bir proje olmasının amaçlandığını söyledi.

Lecornu, müşteri olacakları için şartnamelere uymanın ülkelere bağlı olduğunu söyledi. Fransa’nın 2024-2030 askeri bütçesinin proje için yaklaşık 500 milyon Avro (535 milyon $) içerdiğini söyledi.

Lecornu’ya göre proje, Leopard 2 ve Leclerc’in hizmet süresinin sonuna denk gelen bir zaman çizelgesi belirleyecek. Lecornu, Fransa’nın Leclerc tank filosunun bir kısmını yenileyerek hizmet ömürlerini 2040’ın ötesine uzatacağını söyledi.