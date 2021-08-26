Almanya ve ABD haftalar sonra bile yaraları saramadı Türkiye’nin gücü bir defa daha ispatlandı

Almanya’nın Rheinland-Pfalz, Kuzey-Ren Vestfalya ve Bavyera eyaletlerinde yaşanan sel felaketinin üzerinden 40 gün geçmesine rağmen, Almanya hükümeti sel felaketinden dolayı mağdur olan vatandaşına hâlâ elle tutulur, gözle görülür bir yardım edemedi.

15 Temmuz’da meydana gelen ve 180’den fazla kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından 40 gün geçmesine rağmen içme suyu, elektrik ve kanalizasyon sorunları tam olarak çözülemedi. Yaklaşık 200 bin kişinin yaşadığı bölgelere haftalarca elektrik verilemedi. Sel felaketinin etkilenen bölgelerde 150’den fazla baz istasyonu zarar gördü, birçok bölgede haftalarca cep telefonu şebekeleri çalışmadı. Yetkililer musluk sularını kaynatarak kullanılmasını ya da dışarıdan temiz su temin edilmesi yönünde hâlâ halka uyarılarda bulunmaya devam ediyor.

Dua edin çağrısı yaptılar

Sel felaketinde büyük yıkıma uğrayan Bad Neuenahr-Ahrweiler’de evlere hâlâ doğalgaz verilemiyor. Sel felaketinde büyük zarar gören Bonn–Rheinbach, Essen–Wuppertal, Euskichen–Bad Münstereifel demiryolu hatlarının yeniden inşa edilerek hizmete alınması bu yılın sonundan önce mümkün görülmüyor.

ABD’nin Tennessee eyaletinde şiddetli yağışlar sonucu yaşanan sel felaketinde de hükümet vatandaşların yarasını sarmakta aciz kaldı. Yetkililer bölge halkına sadece “dua edin” demekle yetiniyor. Dünya’nın süper gücü konumunda olan iki ülkenin sel felaketinden etkilenen bölgeleri temizleyemeyip vatandaşlarının içme suyu, elektrik gibi öncelikli ihtiyaçlarını karşılamada bu kadar aciz kalırken, Türkiye Bartın, Kastamonu ve Sinop’ta yaşanan sel felaketinin ardından hemen olaya müdahale edip mağdur olan insanlar için helikopterlerle bölgeye jeneratör indirdi, yeme içme ve barınak ihtiyaçları karşılandı, kurtarma çalışmaları tamamlandı. Bölge halkının her ihtiyacı karşılandı.

Devlet ve millet bir oldu

Almanya ve ABD’ye nazaran Türkiye’nin doğal afetlerdeki etkinliğini Akit’e değerlendiren AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, “Bu başarı sosyal devlet, sosyal millet olmanın başarısıdır. Devletimiz, milletimizden aldığı destekle güçlenerek yoluna devam edecektir” dedi.

Meselenin süper güçle alakası olmadığını söyleyen Yediyıldız, “Asıl mesele sosyal devlet olabilmektir. Zaten millet olarak sosyal bir milletiz. Devletimiz de milletimize yakışır bir şekilde sosyal bir devlet olarak çalışıyor. Geçmişte her türlü afette bu millet bir olmayı başarmıştır. 99 depreminde devletten önce millet afetzedelerin yardıma koştu. Milletimiz birlik ve beraberliğini koruduğu sürece bu devlet güçlü olmaya devam edecektir. Bu ülke yıllarca hep millet ve devletin bir olamamasının sıkıntısını yaşadı. Ancak şimdi millet ve devlet omuz omuza hareket ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız bu milletin bir ferdidir ve milletle omuz omuza hareket etmektedir. Almanya’da ve ABD’de serbesiyetçilik hakimdir. Bir vatandaş başka bir vatandaşa yardım etmez. ‘Birileri gelsin baksın, benim üstüme vazife değil’ der. Ancak bizde zora düşene millet de bakar, devlet de. Milletimizden aldığımız destekle güçlenerek yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Eski Türkiye’ye göre çok daha gelişmiş bir ülkeyiz

Devletin sel felaketinin ilk gününden itibaren milletinin yardımına koştuğunu ifade eden AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş de, “Felaketin ardından devletimiz bütün kurum ve kuruluşları ile hızlı bir şekilde afet bölgesine gelmiş, milletimizin yaralarını sarmaya başlamıştır. Afet bölgesinde öncelikler sıralandı ve işe başlandı. Bugün Türkiye’de güçlü ve kararlı bir lider olmasaydı bu kadar büyük bir başarı sağlanamazdı. Ülkemiz artık geçmişteki Türkiye’ye göre daha gelişmiş bir ülke. Hızlı şekilde koordine olup her türlü engeli milleti ile beraber aşabilme kabiliyetine sahip. Güçlü bir hükümete sahip olmamız da bu başarımızın unsurlarından biridir. Yeni hükümet sistemimiz ile milletimizin uyumu sayesinde afet bölgelerine daha hızlı reaksiyonlar göstererek milletimizin yaralarını sarabildik” diye konuştu.

