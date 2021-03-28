Almanya uçuş şartları neler? Almanya uçuş yasağı kalktı mı?

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), ülkemizden yurt dışına seyahat edecek yolcuların ve ülkemize yurtdışından giriş yapacak yolcuların, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uymaları gereken kurallar ve şartların neler olduğunu açıkladı. Ülkelerden Türkiye’ye gelen yolcular ibraz ettikleri negatif PCR testiyle yurda giriş yapabilecek.

Almanya uçuş şartları neler?

Türkiye'den turist vizesiyle ülkeye girişe izin vermeyen Almanya, sadece önemli bir rolde hizmet eden veya seyahatlerine acil bir ihtiyaçları olan yolcular girişlerine izin veriyor. Yolcular ülkeye girişten 48 saat önce yaptırılmış negatif PCR, RT-LAMP ve TMA test sonucu ibrazı zorunluluğu bulunuyor. Bu arada diğer Avrupa ülkeleri de Türkiye'den turist vizesiyle yolcu kabul etmiyor.

THY Türkiye uçuş noktaları

Adana Uluslararası Havalimanı (ADA)

Adıyaman Havalimanı (ADF)

Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı (AJI)

Gazipaşa-Alanya Havalimanı (GZP)

Antalya Uluslararası Havalimanı

Artvin-Hopa Havalimanı (XHQ)

Balıkesir Koca Seyit Havalimanı (EDO)

Batman Havalimanı (BAL)

Bingöl Havalimanı (BGG)

Çanakkale Havalimanı (CKZ)

Muğla Dalaman Uluslararası Havalimanı (DLM)

Denizli Çardak Havalimanı (DNZ)

Diyarbakır Havalimanı (DIY)

Elazığ Havalimanı (EZS)

Erzincan Havalimanı (ERC)

Erzurum Havalimanı (ERZ)

Gaziantep Havalimanı (GZT)

Hatay Havalimanı (HTY)

Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı (IGD)

Isparta Süleyman Demirel Havalimanı (ISE)

İstanbul Uluslararası Havalimanı (IST)

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (SAW)

Kahramanmaraş Uluslararası Havalimanı (KCM)

Kars Harakani Havalimanı (KSY)

Kastamonu Havalimanı (KFS)

Kayseri Erkilet Havalimanı (ASR)

Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı (KCO)

Konya Havalimanı (KYA)

Kütahya Zafer Havalimanı (KZR)

Malatya Havalimanı (MLX)

Mardin Havalimanı (MQM)

Amasya Merzifon Havalimanı (MZH)

Muş Havalimanı (MSR)

Nevşehir Kapadokya Havalimanı (NAV)

Ordu-Giresun Havalimanı (OGU)

Samsun Çarşamba Havalimanı (SZF)

Siirt Havalimanı (SXZ)

Sinop Havalimanı (NOP)

Sivas Nuri Demirağ Havalimanı (VAS)

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı (NKT)

Trabzon Uluslararası Havalimanı (TZX)

Uşak Havalimanı (USQ)

Van Ferit Melen Havalimanı (VAN)

Hakkâri Selahaddin Eyyubi Havalimanı (YKO)

Zonguldak Havalimanı (ONQ)

Almanya Thy uçuş noktaları

Berlin Brandenburg Havalimanı (BER)

Bremen Uluslararası Havalimanı (BRE)

Düsseldorf Uluslararası Havalimanı (DUS)

Frankfurt Uluslararası Havalimanı (FRA)

Bodense-Friedrichshafen Havalimanı (FDH)

Hamburg Uluslararası Havalimanı (HAM)

Hannover Uluslararası Havalimanı (HAJ)

Karlsruhe-Baden Uluslararası Havalimanı (FKB)

Köln Bonn Uluslararası Havalimanı (CGN)

Leipzig-Halle Uluslararası Havalimanı (LEJ)

Münih Franz Josef Strauss Uluslararası Havalimanı (MUC)

Nünberg Nuremberg Uluslararası Havalimanı (NUE)

Stuttgart Uluslararası Havalimanı (STR)