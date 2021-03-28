  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Almanya uçuş şartları neler? Almanya uçuş yasağı kalktı mı?
Dünya

Almanya uçuş şartları neler? Almanya uçuş yasağı kalktı mı?

Almanya uçuşları son dakika haberi: Almanya uçuş yasağı kalktı mı? Almanya’ya giriş için neler gerekiyor? sorusu Almanya’ya seyahat etme isteyenlerce merak ediliyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, uçakla seyahat eden yolcuların için uygulanan koronavirüs kurallarının son güncel tablosunu paylaştı. Korona sürecinde Almanya’ya seyahat edecekler bu açıklama sonrası Almanya uçuş yasağı kalktı mı? Almanya uçuş şartları neler? sorularını sormaya başladı. İşte Almanya seyahat haberi.

Yeniakit Publisher
2021-03-28 14:06:00 - 2021-03-28 14:07:46
Almanya uçuş şartları neler? Almanya uçuş yasağı kalktı mı?

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), ülkemizden yurt dışına seyahat edecek yolcuların ve ülkemize yurtdışından giriş yapacak yolcuların, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uymaları gereken kurallar ve şartların neler olduğunu açıkladı. Ülkelerden Türkiye’ye gelen yolcular ibraz ettikleri negatif PCR testiyle yurda giriş yapabilecek.

Almanya uçuş şartları neler?

Türkiye'den turist vizesiyle ülkeye girişe izin vermeyen Almanya, sadece önemli bir rolde hizmet eden veya seyahatlerine acil bir ihtiyaçları olan yolcular girişlerine izin veriyor. Yolcular ülkeye girişten 48 saat önce yaptırılmış negatif PCR, RT-LAMP ve TMA test sonucu ibrazı zorunluluğu bulunuyor. Bu arada diğer Avrupa ülkeleri de Türkiye'den turist vizesiyle yolcu kabul etmiyor.

THY Türkiye uçuş noktaları

Adana Uluslararası Havalimanı (ADA)

Adıyaman Havalimanı (ADF)

Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı (AJI)

Gazipaşa-Alanya Havalimanı (GZP)

Antalya Uluslararası Havalimanı

Artvin-Hopa Havalimanı (XHQ)

Balıkesir Koca Seyit Havalimanı (EDO)

Batman Havalimanı (BAL)

Bingöl Havalimanı (BGG)

Çanakkale Havalimanı (CKZ)

Muğla Dalaman Uluslararası Havalimanı (DLM)

Denizli Çardak Havalimanı (DNZ)

Diyarbakır Havalimanı (DIY)

Elazığ Havalimanı (EZS)

Erzincan Havalimanı (ERC)

Erzurum Havalimanı (ERZ)

Gaziantep Havalimanı (GZT)

Hatay Havalimanı (HTY)

Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı (IGD)

Isparta Süleyman Demirel Havalimanı (ISE)

İstanbul Uluslararası Havalimanı (IST)

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (SAW)

Kahramanmaraş Uluslararası Havalimanı (KCM)

Kars Harakani Havalimanı (KSY)

Kastamonu Havalimanı (KFS)

Kayseri Erkilet Havalimanı (ASR)

Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı (KCO)

Konya Havalimanı (KYA)

Kütahya Zafer Havalimanı (KZR)

Malatya Havalimanı (MLX)

Mardin Havalimanı (MQM)

Amasya Merzifon Havalimanı (MZH)

Muş Havalimanı (MSR)

Nevşehir Kapadokya Havalimanı (NAV)

Ordu-Giresun Havalimanı (OGU)

Samsun Çarşamba Havalimanı (SZF)

Siirt Havalimanı (SXZ)

Sinop Havalimanı (NOP)

Sivas Nuri Demirağ Havalimanı (VAS)

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı (NKT)

Trabzon Uluslararası Havalimanı (TZX)

Uşak Havalimanı (USQ)

Van Ferit Melen Havalimanı (VAN)

Hakkâri Selahaddin Eyyubi Havalimanı (YKO)

Zonguldak Havalimanı (ONQ)

Almanya Thy uçuş noktaları

Berlin Brandenburg Havalimanı (BER)

Bremen Uluslararası Havalimanı (BRE)

Düsseldorf Uluslararası Havalimanı (DUS)

Frankfurt Uluslararası Havalimanı (FRA)

Bodense-Friedrichshafen Havalimanı (FDH)

Hamburg Uluslararası Havalimanı (HAM)

Hannover Uluslararası Havalimanı (HAJ)

Karlsruhe-Baden Uluslararası Havalimanı (FKB)

Köln Bonn Uluslararası Havalimanı (CGN)

Leipzig-Halle Uluslararası Havalimanı (LEJ)

Münih Franz Josef Strauss Uluslararası Havalimanı (MUC)

Nünberg Nuremberg Uluslararası Havalimanı (NUE)

Stuttgart Uluslararası Havalimanı (STR)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Acıpayam Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı
Siyaset

Acıpayam Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı

Acıpayam Belediye Başkanı Hulisi Şevkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığını söyleyerek uyarılarda bulundu..
Yavuz Ağıralioğlu'ndan flaş HDP çıkışı: Teröre kim bulaşmışsa cezasını çeksin
Siyaset

Yavuz Ağıralioğlu'ndan flaş HDP çıkışı: Teröre kim bulaşmışsa cezasını çeksin

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, "Biz, kim teröre bulaşırsa kim terörden medet umarsa kim çocuklarımızın katillerine göz..
Bakan Koca'dan önemli açıklama! 60 yaş üstü...
Gündem

Bakan Koca'dan önemli açıklama! 60 yaş üstü...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılamada yeni gruba geçileceğini açıkladı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay