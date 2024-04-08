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Dünya Almanya UAD'da yargılanıyor! Nikaragua'nın avukatı Gazze katliamına desteklerini anlattı
Dünya

Almanya UAD'da yargılanıyor! Nikaragua'nın avukatı Gazze katliamına desteklerini anlattı

Yeniakit Publisher
2024-04-08 23:36:00 - 2024-04-08 23:46:50

Orta Amerika ülkesi Nikaragua’nın, "Filistin’de soykırımın gerçekleştirilmesine kolaylık sağladığı" gerekçesiyle Almanya aleyhine açtığı davada, ülke avukatı Dr. Müller ifade verdi.

Nikaragua'nın, İsrail'in Gazze'deki soykırımına destek verdiği gerekçesiyle açılan dava bugün görüldü.

Davada Almanya aleyhine ifadeyi Nikaragua'nın avukatı Dr. Müller verdi.

Dr. Müller ifadesinde, "Almanya'nın, İsrail’e verdiği askeri teçhizat ve silahların, Filistinli çocukların, kadınların ve erkeklerin bombalanmasında kullanıldığını bilmemesi mümkün değil" dedi.

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