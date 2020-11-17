Almanya, Türkiye'deki çıkarını açıkladı

Almanya Savunma Karrenbauer, Türkiye Almanya ilişkilerine yönelik açıklamalarda bulundu. Bakan Karrenbauer, "NATO üyesi olan Türkiye ile stratejik çıkarımız var. Ancak bu, zorlu konuları ele almamıza engel teşkil etmez." dedi.

Savunma Politikaları Konferası'nda konuştu

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer, savunma politikaları üzerine video konferans yoluyla yaptığı konuşmada, "NATO üyesi olan Türkiye ile stratejik çıkarımız var." dedi.

'NATO üyesi olmasaydı ne olurdu?'

Karrenbauer, yaptığı açıklamada Türkiye'nin stratejik bir NATO üyesi olduğunu belirterek "NATO üyesi olan Türkiye ile stratejik çıkarımız var. Ancak bu, zorlu konuları ele almamıza engel teşkil etmez. Türkiye NATO üyesi olmasaydı neler olurdu bunu da düşünmemiz gerekiyor." diye konuştu.