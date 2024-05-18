Almanya tarihinde ilk kez silahlı İHA uçurdu! Bakın o İHA'lar kimin

Israel Aerospace Industries ile Airbus ortaklığında geliştirilen Heron TP’nin ilk uçuşu Alman hava sahasında gerçekleşti.

Alman Savunma Bakanlığı için özelleştirilmiş bir insansız hava aracı olan Heron TP, 15 Mayıs 2024 tarihinde Alman toprakları üzerinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Airbus tarafından yapılan açıklamada “Bu uçuş, IAI, İsrail Savunma Bakanlığı Savunma Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü (DDR&D) ve Airbus’ın çabalarıyla Almanya ve İsrail arasında derinleşen savunma iş birliğinin altını çiziyor.” ifadelerine yer verildi.

Almanya ve İsrail savunma alanında farklı yönler ve karmaşık bağlar sergilemekte. Bu bağlamda Global Data’nın İsrail Savunma Pazarı 2023-2028 raporunda vurgulandığı üzere Almanya’nın Holokost ve sonrasındaki tarihi sorumluluğu nedeniyle iki ülke önemli bir iş birliği sürdürmekte. Bu bağlamda Almanya, İsrail’in Avrupa’daki en sadık savunma ortaklarından biri konumunda bulunmakta.

Alman Federal Havacılık Ofisi (LBA), Heron TP İHA’nın uçuşa elverişlilik sertifikasını geçtiğimiz süreçte imzalamıştı. Luftwaffe, sertifikasyon hakkında şu değerlendirmede bulunmuştu: “Yeni keşif İHA’mızın sertifikası dünya çapında geçerlidir.”

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Almanya, Heron TP’leri satın almak üzere bütçe ayırdığını 2016 yılında açıklamıştı. 6 Nisan 2022 tarihinde imzalanan 152 milyon euro tutarındaki anlaşma ile Almanya’nın 5 adet Heron TP İHA ve bu araçlara uyumlu 140 adet mühimmat tedarik edeceği bilgisi paylaşılmıştı. Ayrıca, 2018 yılında Almanya mevcut gereksinimleri karşılamak üzere Israel Aerospace Industries’den 2’si eğitim amaçlı olmak üzere 7 adet Heron TP kiralamıştı.