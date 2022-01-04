Almanya sigorta başlangıcı borçlanılan süre kadara geri gitmez mi?

Soru: Ben 1990 yılından itibaren Almanya’da ikamet ediyorum. Türkiye’deki ilk sigorta başlangıcım 1.8.2005 tarihidir. Almanya sigorta başlangıcım ise 1.2.2000 tarihidir. 1990 yılından 2005 yılına kadar olan 5450 günlük ev kadınlığı süresini ve sigortalı çalışma süresini 2017 yılında borçlandım. Borçlanma yaptığım dönemde SGK bana 47 yaşında emekli olacağımı yazılı olarak bildirdi. Yaşımı tamamlayıp emekli müracaatı yapınca bana aylık bağlanmadı. Bu kez 7000 gün prim ve 58 yaşını tamamlamam halinde emekli maaşı bağlanabileceği bildirildi. Galiba genelge değişmiş. Bu işleri yapan bir muameleci 15 bin TL ödersem bana maaş bağlatabileceğini söyledi. Bu doğru mu? Ben ne zaman emekli olabilirim? Aybüke B.

Cevap: 3201 sayılı Kanunun 5. maddesi ikinci fıkrası hükmüne göre, ilk sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süreler borçlanılmış ise, sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlanılan gün sayısı kadar geriye götürülür. Ayrıca 5. fıkraya göre de uluslararası sosyal güvenlik sözleşmelerinde Türk sigortasına girişinden önce âkit ülke sigortasına girdiği tarihin Türk sigortasına girdiği tarih olarak kabul edileceğine ilişkin özel hüküm bulunan ülkelerdeki sigortalılık sürelerini borçlananların âkit ülkede ilk defa çalışmaya başladıkları tarih, ilk işe giriş tarihi olarak kabul edilir. Almanya da bu ülkelerden birisidir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 9.11.2021 tarihli 2018/1075 Esas, 2021/1364 Karar sayılı ilgili kararında, Almanya sigorta başlangıcının bu süre öncesine ait borçlanılan ev kadınlığı süreleri kadar geriye götürülmesinin mümkün olmadığına hükmedilmiştir. Dolayısıyla bu konuda dava açsanız da kazanmanız mümkün görünmüyor. Mevcut halde 7000 gün prim ödemeniz olmasa da 25 yıl sigorta 4500 gün prim şartlarından 58 yaşında emekli olabileceksiniz.