Almanya seçim sonuçları 2021 başbakan kim oldu? Almanya 2021 genel seçim sonucu kim kazandı?

Almanya'da 26 Eylül’de yapılan genel seçimlerde yeniden aday olmayan Başbakan Angela Merkel’in koltuğu için 3 aday yarıştı. Başbakan adayı, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Armin Laschet, Sosyal Demokrat Partili (SPD) Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Olaf Scholz ile Yeşiller Eş Başkanı Annalena Baerbock, ülkenin geleceğini şekillendirecek planlarını ortaya koydu.

Almanya seçimleri 2021

Yerel saatle 08.00’de (TSİ 09.00) başlayan oy verme işlemi saat 18.00’e (TSİ 19.00) kadar devam edecek. Yaklaşık 60,4 milyon seçmenin oy kullanma hakkı olduğu seçimlere 47 parti katılıyor. 6 bin 211 adayın yarıştığı seçimlerde 16 eyalette 299 seçim bölgesinde 85 bin sandık kuruldu.

Hristiyan Birlik Partileri'nin (CDU/CSU) Başbakan adayı Armin Laschet, kendi seçim bölgesi Aachen'de, Sosyal Demokrat Parti'nin Başbakan adayı Olaf Scholz ise Potsdam kentinde oyunu kullandı.

SPD'nin Şansölye adayı Olaf Scholz, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, seçmenleri SPD lehine oy kullanmaya çağırarak, "Böylece vatandaşlarımız bana Federal Almanya Cumhuriyeti'nin bir sonraki şansölyesi olma yetkisini verebilir." dedi. Oy verme işleminin ilk saatlerinde yaşlı seçmenler ağırlıklı olarak oy kullanırken, gün ortasından itibaren genç ve orta yaşlı seçmenler sandığa ilgi gösterdi.

Almanya seçimleri Türk milletvekili kazandı mı?

709 milletvekili bulunan Federal Meclis'teki milletvekili sayısının, seçim sistemindeki farklı uygulama nedeniyle daha da artması bekleniyor. Almanya seçimlerinde 100'ün üzerinde Türkiye kökenli aday da bulunuyor. Bu adaylardan 20'sinin parlamentoya girmesi bekleniyor. 2,8 milyon seçmenin ilk kez oy kullanacağı seçimlerde seçmenlerin 31,2 milyonu kadın, 29,2 milyonu erkeklerden oluşuyor.

Türklerin geleneksel olarak desteğini kazanan Sosyal Demokrat Parti, 26 Eylül seçimlerinde üst sıralardan en çok Türkiye kökenli milletvekili adayı gösteren parti oldu. 14 Türkiye kökenli SPD'li aday seçimlerde yarışacak. Sol Parti'de ise 12 Türkiye kökenli aday listelerde yer aldı.

Almanya 2021 genel seçim sonucu kim kazandı?

Anketlere göre seçimlerdeki yarışın Armin Laschet ile Olaf Scholz arasında geçmesi bekleniyordu ki öylede oldu. Almanya’da yapılan genel seçimde ilk sandık çıkış anketine göre Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 25'er oy aldı.

2017’de yapılan seçimlerde CDU/CSU yüzde 32,9, SPD yüzde 20,5, AfD yüzde 12,6, FDP yüzde 10,7, Sol Parti yüzde 9,2, Yeşiller yüzde 8,9 oy alarak mecliste temsil edilmişti. Almanya genel seçim sonuçları saat 1900’dan sonra açıklanması bekleniyor.