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Dünya Almanya Şansölyesi yüzüstü yere kapaklandı
Dünya

Almanya Şansölyesi yüzüstü yere kapaklandı

Yeniakit Publisher
2023-10-18 02:53:00 -
Almanya Şansölyesi yüzüstü yere kapaklandı

Siyonist Netanyahu ile görüştükten sonra İsrail'den ayrılmaya hazırlanan Almanya Başbakanı Olaf Scholz uçakta olduğu esnada, Tel Aviv'deki Ben-Gurion Havalimanı'na roket atıldı. Havalimanında saldırı sirenlerinin çalması üzerine Şansölye Scholz beraberindeki heyetle birlikte uçağı terk etmek zorunda kaldı. Panikle uçaktan ayrılan Scholz ve beraberindekiler, havalimanı pistinde yüzüstü yere yattı.

Tel Aviv'deki Ben-Gurion Havalimanı'na roket atıldığı sırada ülkeden ayrılmak üzere uçakta bekleyen Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve beraberindeki heyet, sirenlerin çalmasıyla birlikte uçağı terk etti. Havalimanı pistinde beraberindekilerle birlikte yüzüstü yere yatan Scholz, daha sonra sığınağa geçti.

Kanlı saldırıda 500 kişi yaşamını yitirdi

İsrail ordusuna ait savaş uçakları Gazze Şeridi'ndeki El-Mamedani Hastanesi'ne füzeyle saldırdı. Katliamda en az 500 kişi can verdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Ben-Gunion Havalimanı'na roketli saldırı

İsrail'in saldırısının ardından bölgede gerilim tavan yaptı. Başkent Tel Aviv'deki Ben-Gurion Havalimanı'na roket atıldı. Havalimanında kırmızı alarm verildi, saldırı sirenleri çaldı.

Scholz, havalimanı pistinde yüzüstü yere yattı

İsrailli mevkidaşı Binyamin Netanyahu ile görüştükten sonra ülkeden ayrılmaya hazırlanan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, roket atıldığı sırada havalimanındaydı. Uçağın içinde bekleyen Scholz ve beraberindekiler sirenlerin çalmasıyla birlikte panikle dışarı çıktı. Hızla havalimanı pistine çıkan Szholz ve heyeti, yüzüstü yere kapaklandı.

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