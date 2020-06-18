Almanya, Rusya'nın Berlin Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı

VİYANA (AA) - Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Berlin’de geçen yıl bir Gürcistan vatandaşının öldürülmesine ilişkin Federal Başsavcılığın cinayetle suçlanan Rus vatandaşı Vadim K. hakkında bugün açtığı davaya ilişkin, Rusya’nın Berlin Büyükelçisinin Dışişleri Bakanlığına davet edildiğini, ülkesinin söz konusu olaya ilişkin tutumunun açık şekilde aktarıldığını bildirdi.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da temaslarda bulunan Maas, Avusturya Dışişleri ve Avrupa Bakanı Alexander Schallenberg ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maas, Kovid-19'la mücadele ve özellikle seyahat özgürlüğüne yönelik gelişmelerin yanı sıra 1 Temmuz’da Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığını üstlenecek ülkesinin ele alacağı konulara ilişkin yaptıkları ikili görüşmede fikir alışverişinde bulunduklarını aktardı.

- "Birlikte Avrupa’yı yeniden güçlü yapalım"

Almanya’nın dönem başkanlığını Hırvatistan’dan devralacağını belirten Maas, ülkesinin AB Dönem Başkanlığında kullanacağı sloganın "Birlikte Avrupa’yı yeniden güçlü yapalım" olduğunu söyledi.

Maas, yeni tip koronavis (Kovid-19) nedeniyle AB dışı üçüncü ülkelere yönelik seyahat düzenlemesi hakkında Brüksel’de yoğun görüşmeler yapıldığını, 1 Temmuz sonrasında hangi ülkelere seyahat gerçekleştirileceğinin açıklığa kavuşturulacağını, bu hususta Birliğin koordine içinde hareket etmesinin önemine dikkati çekti.

- Rus vatandaşa dava açıldı

Almanya’da "Tiergarten Parkı cinayeti" olarak bilinen bir Gürcistan vatandaşının öldürülmesine ilişkin Federal Başsavcılığın Rus vatandaşı Vadim K. hakkında açtığı davaya değinen Maas, savcılığın kararını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Söz konusu cinayette Rusya’ya ait birimlerin etkisinin olduğuna ilişkin şüphelerin Alman yetkililerce tespit edildiğini belirten Maas, bu cinayetin aydınlatılmasına ilişkin süreçte Rusya tarafının yeterince iş birliği yapmadığını kaydetti.

Maas, Rus Büyükelçiliği diplomatlarının bu konuyla alakalı olarak sınır dışı edildiğini anlattı.

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, hem Alman Parlamentosuna yönelik siber saldırı hem de cinayete ilişkin Rus bireylere ait isim ve bilgilerin mayıs sonunda AB’nin Siber Yaptırım Birimine verildiğini ve bu konunun takipçisi olacaklarını vurguladı.

- "Almanya'nın tutumu, Rus elçiye aktarıldı"

Maas, "Bugün Rusya’nın (Berlin) Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına görüşme yapmak üzere davet ettik. Rus tarafına, bizim bu konuya ilişkin yaklaşımımız herhangi bir yanlış anlaşılmaya mahal bırakılmadan iletildi. Bu konuyla alakalı Federal hükümet, ilave önlemler alma hakkını saklı tutmaktadır." diye konuştu.

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg de ülkesinin 21 Haziran’dan itibaren İspanya’ya sınırlarını açacağı bilgisini paylaştı.

Schallenberg, Almanya’nın AB Dönem Başkanlığında Kovid-19 nedeniyle olumsuz etkilenen ekonomik durumun yeniden iyileştirilmesi ve özellikle Batı Balkan ülkelerinin AB’ye üyelik süreçlerinin desteklenmesi konusunda ülkesinin her türlü desteği vermeye hazır olduğunu dile getirdi.

- Tiergarten Park cinayeti

Berlin’deki Tiergarten Parkı’nda 23 Ağustos 2019'da öldürülen Tornike K’nın katil zanlısı Vadim K. aynı gün gözaltına alınmış, 24 Ağustos’ta da tutuklanmıştı.

Cinayet sebebiyle Almanya ile Rusya arasında diplomatik gerginlik yaşanmış, Almanya, iki Rus diplomatı sınır dışı etmiş, ardından da Rusya iki Alman diplomatı sınır dışı etmişti.

