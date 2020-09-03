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Dünya Almanya, Rusya’dan ‘acil’ açıklama bekliyor! Rus muhalif siyasetçi Aleksey Navalni’den sinir gazı çıktı
Dünya

Almanya, Rusya’dan ‘acil’ açıklama bekliyor! Rus muhalif siyasetçi Aleksey Navalni’den sinir gazı çıktı

Yaptığı uçak yolculuğu sırasında bilincini yitiren ve Almanya’da tedavi gören Rus muhalif siyasetçi Aleksey Navalni’den sinir gazı Novichok maddesi çıktı. Sovyetlerin geliştirdiği gaza ilişkin Almanya Hükümeti Rusya’dan acil açıklama bekliyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-03 10:05:00 -
Almanya, Rusya’dan ‘acil’ açıklama bekliyor! Rus muhalif siyasetçi Aleksey Navalni’den sinir gazı çıktı

Tomsk kentinden Moskova'ya yaptığı uçak yolculuğu sırasında bilincini kaybetmesi üzerine Almanya’da tedavi gören Rus muhalif siyasetçi Aleksey Navalni’den alınan örneklerle ilgili çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı.

Berlin’de tedavi gören Rus muhalif siyasetçiden Sovyetler Birliği tarafından geliştirilen sinir gazı Novichok maddesine rastlandı.

Almanya Hükümeti yapılan testlere değinerek sonucu doğruladı. Sinir gazı Novichok maddesinin Sovyetler Birliği döneminde geliştirildiği aktarıldı.

Merkel'in Sözcüsünden açıklama

DW'nin haberine göre; Başbakan Angela Merkel'in Sözcüsü Steffen Seibert açıklamalarda bulunarak, özel askeri laboratuvarında yapılan testlere değindi. Açıklamada, bu maddenin şüpheye yer bırakmayacak şekilde olduğu belirtildi.

Almanya Hükümeti Rusya’dan acil açıklama bekliyor. Sözcü, Berlin'in NATO ve Avrupa Birliği'ndeki (AB) ortaklarına bilgi vereceğini söyledi.

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