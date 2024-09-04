Tarihinde bir ilk! Almanya'dan dev hava savunma hamlesi

Alman Donanması, tarihindeki en büyük silahlanma projesi olan F127 programını duyurdu. Almanya ve Hollanda’nın ortaklaşa geliştirdiği bu yeni nesil hava savunma fırkateynleri, eskiyen Sachsen sınıfı fırkateynlerinin yerini alacak. “Yeni Nesil Fırkateyn – Hava Savunma” (NGFrig-AD) olarak bilinen proje, Alman Donanması’nın “Marine 2035+” hedefleri doğrultusunda altı yeni fırkateyn inşa edilmesini öngörüyor.

ÇOK İŞLEVLİ ÖZELLİKLERLE DONATILACAK

F127 fırkateynleri, thyssenkrupp Marine Systems (tkMS) tarafından geliştirilen MEKO-A400 AMD tasarımına dayanıyor. Her biri yaklaşık 10.000 ton deplasman ağırlığında ve 160 metre uzunluğunda olacak. Fırkateynler, RTX (eski adıyla Raytheon) tarafından üretilen AN/SPY6(v)1 çok işlevli radar ile donatılacak ve 64 adet MK41 “Strike” Dikey Fırlatma Sistemi (VLS) hücresine sahip olacak. Ayrıca, ESSM Blok 2, SM-2IIIC, SM-6 füzeleri ile RAM (Rolling Airframe Missile) Blok 2 füzeleri için iki adet Mk49 fırlatıcı bulunacak. Savunma sisteminin diğer unsurları arasında BAE Systems’in Mk45 silahı da yer alacak.

Alman Donanması’nın bu proje için tkMS ve NVL (Alman Deniz Tersaneleri) ile ortak bir girişim oluşturmak üzere anlaşma imzaladığı belirtildi. Norveç ve Danimarka ile potansiyel uluslararası iş birlikleri araştırılıyor ve Kanada’nın daha geniş bir donanma iş birliğine dahil olma ihtimali de gündemde. Ancak, F127 projesinin finansmanı henüz tam olarak sağlanmış değil. Donanmanın 2025 bütçesinde orta-üç haneli milyon avro aralığında ilk finansmanı hedeflediği bildirildi.

İLK GEMİ 2032 YILINDA TESLİM EDİLECEK

İlk gemilerin 2032 yılına kadar teslim edilmesi ve 2035 yılına kadar altı fırkateynin tamamlanması planlanıyor. Ancak, mevcut analizler ve karar alma süreçleri nedeniyle inşaatın 2026’dan önce başlaması beklenmiyor. Proje, Almanya için büyük mali, personel ve teknik zorluklar içeriyor. Yine de, F127 projesinin endüstriyel ve askeri potansiyeli yüksek. Projenin başarılı bir şekilde finansmanının sağlanıp hızla hayata geçirilmesi, donanmanın kapasite açığını önlemek açısından kritik önem taşıyor.