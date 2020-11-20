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Aktüel Almanya, Mısır’da gözaltına alınan 3 insan hakları aktivistinin serbest bırakılmasını istedi
Aktüel

Almanya, Mısır’da gözaltına alınan 3 insan hakları aktivistinin serbest bırakılmasını istedi

Yeniakit Publisher
2020-11-20 23:20:57 -
Almanya, Mısır’da gözaltına alınan 3 insan hakları aktivistinin serbest bırakılmasını istedi

BERLİN (AA) - Almanya, Mısır’da gözaltına alınan 3 insan hakları aktivistinin serbest bırakılmasını talep etti.

Alman hükümetinin insan hakları ve insani yardım sorumlusu Baerbel Kofler, yaptığı yazılı açıklamada, Mısır Kişisel Haklar Girişimi (EIPR) Genel Direktörü Gasser Abdel Razek’in ve onunla çalışan Muhammed Beşir ve Karim Ennarah’ın gözaltına alınmalarından dolayı dehşete düştüğünü belirtti.

Mart 2019’da tanıştığı Razek'in Mısır’daki insan hakları durumuna ilişkin görüşlerini takdir ettiğini aktaran Kofler, bu tutuklamaların Alman büyükelçisinin de içinde olduğu bir grup elçinin bir ziyaretiyle açıkça doğrudan ilgili olduğunu kaydetti.

Kofler, Mısır sivil toplumuna karşı bu tutumu kınadığını vurgulayarak, "Bu insan hakları savunucularının derhal serbest bırakılmasını talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mısır devlet organlarına sivil topluma yönelik baskılara son verme çağrısında bulunan Kofler, Mısır halkının ülkenin anayasasında yer alan ifade, toplanma ve basın özgürlüğü haklarını kullanmasına imkan verilmesini istedi.

EIPR İdari Direktörü Beşir 16 Kasım'da, grubun Ceza Adaleti Departmanı Başkanı Ennarah 18 Kasım'da ve EIPR Genel Direktörü Razek dün gözaltına alınmıştı.

Bu arada, Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, düzenli olarak temasta bulunulan EIPR’yi 3 Kasım’da 13 ülkenin büyükelçisinin ziyaret etiği bilgisi paylaşıldı.

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